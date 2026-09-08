SHBA-të sulmojnë tankerë iranianë pas përpjekjeve për sulm ndaj anijes luftarake të Marinës
Përplasja SHBA-Iran po hyn në një fazë edhe më të rrezikshme: forcat amerikane kanë goditur disa cisterna nafte iraniane, pasi Irani tentoi të sulmonte me raketa një anije të Marinës amerikane në rajon.
Sulmet amerikane u kryen të martën dhe shënjestruan disa cisterna iraniane që, sipas zyrtarëve amerikanë, kanë lidhje me Gardën Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC). Një zyrtar amerikan tha se goditjet erdhën si përgjigje ndaj përpjekjeve të Iranit për të sulmuar një anije luftarake amerikane.
Sulmet iraniane nuk arritën të godisnin anijen amerikane dhe, sipas zyrtarit, asnjë personel amerikan nuk u plagos, transmeton Telegrafi.
Raportimet e mediave iraniane bëjnë të ditur se disa cisterna u goditën pranë portit Jask dhe në zonën e ishullit Kharg, një prej qendrave kryesore të industrisë së naftës iraniane. Ekuipazhet e disa anijeve thuhet se janë evakuuar me varka shpëtimi.
Pas sulmeve amerikane, tensioni është përshkallëzuar edhe më tej. Marina e Gardës Revolucionare iraniane ka paralajmëruar ekuipazhet e cisternave të naftës pranë porteve të Kuvajtit dhe Bahreinit që të largohen menjëherë nga anijet.
IRGC pretendon se këto vende po presin forca amerikane dhe po bashkëpunojnë me operacionet e Uashingtonit, duke paralajmëruar se anijet pranë porteve të tyre mund të shënjestrohen.
Kjo deklaratë ngre frikën për një përshkallëzim të ri në Gjirin Persik, ku anijet tregtare mund të përfshihen gjithnjë e më shumë në konfliktin mes Uashingtonit dhe Teheranit.
Në qendër të kësaj përplasjeje ndodhet Ngushtica e Hormuzit, një nga korridoret më të rëndësishme energjetike në botë.
Para luftës, rreth një e pesta e naftës globale kalonte përmes kësaj ngushtice. Tani ajo është kthyer në një nga frontet kryesore të konfliktit, ndërsa SHBA po përpiqet të sigurojë kalimin e një numri të kufizuar anijesh dhe të mbajë bllokadën ndaj porteve iraniane.
Teherani, ndërkohë, kërkon që anijet të përdorin një rrugë të përcaktuar prej tij dhe ka paralajmëruar masa të reja për kufizimin e lundrimit në këtë korridor strategjik.
Përplasja po ndihet edhe në tregjet globale. Çmimi i naftës Brent u afrua të martën me 100 dollarë për fuçi, duke reflektuar frikën se luftimet mund të ndërpresin më tej furnizimet energjetike.
Në të njëjtën ditë, administrata e presidentit Donald Trump njoftoi sanksione të reja ndaj sektorit të aviacionit iranian.
Masat prekën më shumë se dy duzina kompani ajrore dhe ofrues shërbimesh të transportit ajror, si pjesë e përpjekjes së Uashingtonit për të izoluar më tej ekonominë iraniane dhe për t'i ndërprerë Teheranit kanalet e mbetura tregtare.
Kështu, presioni amerikan ndaj Iranit po zhvillohet në dy fronte njëkohësisht: ushtarakisht në Gjirin Persik dhe ekonomikisht përmes sanksioneve.
Ndërsa SHBA synon të ruajë kontrollin mbi rrugët kryesore të transportit detar, Irani po kërcënon me masa të reja në Hormuz.