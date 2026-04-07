SHBA dhe Izraeli nisën një valë të re sulmesh ndaj Iranit
Forcat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit kanë nisur një valë të re sulmesh ushtarake ndaj Iranit, duke prekur infrastruktura strategjike dhe ishullin kyç të naftës, Kharg.
Sipas autoriteteve lokale, objektivat e sulmeve përfshijnë ura rrugore, objekte të transportit hekurudhor dhe disa instalime ushtarake.
Zëvendës-guvernatori i provincës Qom njoftoi se sulmet kanë shkaktuar ndërprerje të përkohshme të trafikut hekurudhor në disa zona.
Ishulli Kharg, i cili konsiderohet nga Irani si një “vijë e kuqe” për sigurinë energjetike, është goditur gjithashtu, duke shkaktuar dëme në disa objekte strategjike.
Garda Revolucionare e Iranit paralajmëroi se përgjigjja e tyre mund të shtrihet në zona të tjera strategjike, nëse vijon agresioni.
Ky zhvillim vjen në një periudhë tensioni të lartë në Lindjen e Mesme, duke rritur shqetësimet ndërkombëtare mbi stabilitetin e rajonit dhe sigurinë e furnizimeve energjetike globale. /Telegrafi/