Serbia mobilizon pronat shtetërore dhe kishtare për zgjerimin e projekteve ushtarake
Beogradi ka hedhur një tjetër hap në zgjerimin e infrastrukturës së tij ushtarake, duke përfshirë edhe Kishën Ortodokse Serbe në një proces shkëmbimi të pasurive të paluajtshme që synon zhvillimin e kapaciteteve të reja të mbrojtjes.
Ministri i Mbrojtjes i Serbisë, Bratislav Gashiq, ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Administrimit të Ujërave, Dragan Glamoçiq, drejtori i Drejtorisë së Pronës së Republikës, Jovan Vorkapiq, si dhe përfaqësuesi i Kishës Ortodokse Serbe, dhjakoni Aleksandar Stamenkoviq, nënshkruan të enjten në Beograd marrëveshjen për shkëmbimin e pasurive të paluajtshme.
Sipas marrëveshjes, Dioqeza e Sremit e Kishës Ortodokse Serbe do t’i kalojë shtetit një parcelë në komunën kadastrale të Beoçinit, ndërsa në këmbim do të marrë një pronë shtetërore në Valjevë, e cila është pjesë e kompleksit ushtarak “Denovac 2”.
Ministri Gashiq deklaroi se marrëveshja do të mundësojë menaxhim më efikas të pronave dhe do të krijojë kushte për realizimin e projekteve të reja infrastrukturore në sistemin e mbrojtjes.
Ai tha se bashkëpunimi ndërmjet institucioneve shtetërore dhe Kishës Ortodokse Serbe është në interes të ndërsjellë dhe do të kontribuojë në forcimin e kapaciteteve operacionale të Forcave të Armatosura Serbe.
Marrëveshja vjen në një kohë kur Serbia ka intensifikuar investimet në modernizimin e ushtrisë, ndërtimin dhe zgjerimin e objekteve ushtarake, si dhe rritjen e kapaciteteve mbrojtëse.
Për Kosovën, zhvillime të tilla kanë rëndësi të veçantë për shkak të afërsisë gjeografike dhe historikut të tensioneve ndërmjet dy vendeve.
Edhe pse marrëveshja nuk përmend Kosovën dhe nuk paraqet ndonjë lidhje të drejtpërdrejtë me zhvillimet atje, përdorimi i pronave shtetërore dhe atyre të Kishës Ortodokse Serbe për zgjerimin e infrastrukturës ushtarake shihet si pjesë e strategjisë më të gjerë të Serbisë për forcimin e kapaciteteve të saj të mbrojtjes.
Ky zhvillim pritet të përcillet me vëmendje nga institucionet e sigurisë në Kosovë dhe partnerët ndërkombëtarë, në një periudhë kur stabiliteti në Ballkanin Perëndimor mbetet një nga prioritetet kryesore të NATO-s dhe Bashkimit Evropian./The GeoPost.