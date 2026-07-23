Sëmundjet e zorrëve shpesh fillojnë pa u vënë re, këto janë simptomat që duhet t'i kushtoni vëmendje
Problemet me tretjen shpesh i atribuohen stresit ose problemeve të përkohshme, por përsëritja e tyre mund të tregojë një gjendje më serioze. Sëmundjet kronike inflamatore të zorrëve, të tilla si sëmundja e Crohn dhe koliti ulceroz, shpesh fillojnë në mënyrë të fshehtë dhe zhvillohen gradualisht.
Inflamacioni i zorrëve nuk ndikon vetëm në sistemin tretës, por mund të ketë pasoja për të gjithë trupin. Një nga shenjat e hershme mund të jetë lodhja afatgjatë dhe një ndjenjë rraskapitjeje që nuk zhduket as pas pushimit. Kjo mund të ndodhë për shkak të aktivitetit të vazhdueshëm të procesit inflamator në trup, por edhe për shkak të përthithjes së dobët të lëndëve ushqyese dhe zhvillimit të anemisë.
Simptomat që mund të tregojnë një problem përfshijnë humbje të paqëllimshme në peshë dhe ulje të oreksit. Njerëzit mund të përjetojnë shqetësime pas ngrënies, dhimbje stomaku ose probleme me tretjen, të cilat me kalimin e kohës çojnë në ulje të marrjes së ushqimit.
Një temperaturë pak e ngritur pa një shkak të qartë mund të jetë gjithashtu një shenjë e inflamacionit aktiv në trup. Disa njerëz gjithashtu përjetojnë simptoma të anemisë, të tilla si zbehje, lodhje ekstreme dhe gulçim gjatë sforcimit fizik.
Sëmundja inflamatore e zorrëve mund të prekë edhe zona jashtë sistemit tretës. Mund të shfaqen dhimbje dhe inflamacion i kyçeve, veçanërisht në gjunjë dhe kyçe të këmbëve, si dhe ndryshime të lëkurës, plagë të dhimbshme në gojë, djersitje natën dhe probleme me sytë si skuqje, dhimbje ose ndjeshmëri ndaj dritës.
Vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet ndryshimeve në jashtëqitje. Simptoma nuk është gjithmonë e thënë të jetë diarre me gjak - ndryshimet e shpeshta në pamjen dhe frekuencën e jashtëqitjes, prania e mukusit ose një nevojë e papritur për të shkuar në tualet që prish aktivitetet e përditshme mund të jenë gjithashtu një shenjë paralajmëruese.
Problemet e përsëritura të tretjes, edhe kur duken të padëmshme, nuk duhen injoruar për një kohë të gjatë. Njohja e hershme e simptomave dhe kushtimi i vëmendjes ndaj ndryshimeve në trup mund të ndihmojë në zbulimin e hershëm të sëmundjes dhe të zvogëlojë rrezikun e ndërlikimeve.