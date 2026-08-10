A mund të merrni ilaçe kundër dhimbjes gjatë gjidhënies? Ja çfarë duhet të dini
Paracetamoli dhe ibuprofeni janë ndër zgjedhjet më të përdorura, por mosha e foshnjës, gjendja e saj dhe përbërja e ilaçit mund ta ndryshojnë rekomandimin
Gjidhënia sjell përfitime të shumta për foshnjën dhe nënën. Megjithatë, periudha pas lindjes mund të shoqërohet me dhimbje koke, dhëmbi, dhimbje pas lindjes ose prerjes cezariane, temperaturë, si dhe dhimbje të muskujve apo shpinës. Në këto raste lind pyetja: a mund të merret ilaç kundër dhimbjes gjatë gjidhënies?
Përgjigjja varet nga bari, doza dhe kohëzgjatja e përdorimit, por edhe nga mosha dhe gjendja shëndetësore e foshnjës. Kujdes më i madh nevojitet te të porsalindurit, foshnjat e lindura para kohe dhe ato me probleme shëndetësore, sepse organizmi i tyre i eliminon disa barna më ngadalë.
Shumica e barnave mund të kalojnë në qumështin e gjirit në njëfarë mase, por kjo nuk do të thotë automatikisht se foshnja do të marrë një sasi që mund të shkaktojë efekte të padëshiruara.
Cilat ilaçe kundër dhimbjes përdoren më shpesh?
Paracetamoli dhe ibuprofeni janë ndër analgjezikët më të studiuar gjatë gjidhënies dhe zakonisht konsiderohen zgjedhje të përshtatshme. Paracetamoli kalon në qumësht në sasi të vogla, ndërsa ibuprofeni në sasi shumë të ulëta.
Megjithatë, një ilaç që konsiderohet i përshtatshëm gjatë gjidhënies nuk është domosdoshmërisht i përshtatshëm për çdo nënë. Ibuprofeni, për shembull, mund të mos rekomandohet te disa gra me probleme të stomakut ose veshkave, alergji ndaj barnave të ngjashme apo ndërveprime me terapi të tjera.
Prandaj, rekomandohet përdorimi i dozës më të ulët efektive për kohën më të shkurtër të nevojshme, transmeton Telegrafi.
Kujdes me preparatet e kombinuara
Preparatet kundër dhimbjes së kokës, ftohjes ose gripit mund të përmbajnë disa substanca aktive, si kafeinë, antihistaminikë, dekongjestantë apo opioide. Për këtë arsye duhet kontrolluar çdo përbërës, jo vetëm analgjeziku.
Është veçanërisht e rëndësishme të kontrollohet nëse dy preparate të ndryshme përmbajnë paracetamol, sepse përdorimi i tyre njëkohësisht mund të çojë pa dashje në tejkalimin e dozës së rekomanduar.
Opioidet kërkojnë kujdes më të madh dhe duhet të përdoren vetëm sipas rekomandimit të mjekut.
A duhet nxjerrë dhe hedhur qumështi?
Kur paracetamoli ose ibuprofeni përdoren siç duhet dhe për një periudhë të shkurtër, zakonisht nuk ka nevojë të ndërpritet gjidhënia apo të nxirret dhe të hidhet qumështi.
Për barna të tjera, rekomandimi varet nga preparati, doza, kohëzgjatja e trajtimit dhe gjendja e foshnjës. As gjidhënia dhe as terapia e përshkruar nuk duhet të ndërpriten pa u këshilluar me mjekun ose farmacistin.
Kur duhet kërkuar ndihmë mjekësore?
Analgjeziku mund ta lehtësojë dhimbjen, por nuk e trajton gjithmonë shkakun.
Kontrolli mjekësor nuk duhet shtyrë nëse dhimbja është shumë e fortë, shfaqet papritur, përkeqësohet ose zgjat, si dhe kur shoqërohet me çrregullime të shikimit, tension të lartë të gjakut, temperaturë të lartë, dhimbje të fortë në bark ose gji, vështirësi në frymëmarrje apo dhimbje në kraharor.
Nëna nuk duhet ta durojë dhimbjen nga frika se çdo ilaç mund ta dëmtojë foshnjën, por as ta zgjedhë terapinë vetëm nga këshillat në internet apo përvoja e një personi tjetër. /Telegrafi/