Satelitët rusë kanë shkaktuar ndërprerje të sinjaleve GPS në të gjithë Evropën, thotë një studim i ri
Një rrjet satelitësh rusë ka shkaktuar ndërprerje të shkurtra të sinjaleve GPS në të gjithë Evropën ndoshta në dhjetëra raste që nga viti 2019, sugjeron një studim i ri.
Bllokimi i GPS është bërë një shqetësim rutinë gjatë viteve të fundit dhe “u fajësua” për shpërthimin e një droni ukrainas në një port rumun të premten.
Ushtarakët në pjesë të ndryshme të botës përdorin rregullisht bllokimin dhe falsifikimin e GPS për t'u mbrojtur nga sulmet me dronë - megjithatë, kjo është zakonisht një ndërprerje e lokalizuar që prek zona specifike gjeografike.
Incidentet e theksuara në një punim të ri shkencor janë ndër herët e para që një ndërprerje e tillë dihet se ka origjinën nga hapësira - dhe mund të ketë pasoja të gjera.
Moska ka mohuar vazhdimisht kryerjen e bllokimit të GPS.
Hulumtimi thuhet se u krye nga eksperti i respektuar i sistemit global të navigimit satelitor (GNSS) Todd E Humphreys, kreu i Laboratorit të Radionavigimit në Universitetin e Teksasit në Austin, dhe të tjerë.
Në punimin e botuar të premten, shkencëtarët thonë se ndërprerjet në sinjalet GPS janë zbuluar në stacione në të gjithë Evropën, Grenlandën dhe Kanadanë njëkohësisht.
Ndërprerja zakonisht zgjat midis tre dhe pesë sekondave dhe të dhënat sugjerojnë "një burim të vetëm për ngjarje", thotë punimi.
Ai shton: "Marrësit tokësorë të prekur përfshijnë një zonë gjeografike aq të madhe sa asnjë burim i vetëm tokësor ose ajror nuk mund t'i arrinte të gjithë; prandaj hipoteza e origjinës së bazuar në hapësirë".
Ndërprerja ndodhi kryesisht gjatë ditëve të javës dhe gjatë orarit të punës.
Kjo, thotë punimi, "sugjeron përfshirjen njerëzore" sepse një fenomen thjesht i rastësishëm do të shfaqej në kohë më të ndryshme. /Telegrafi/