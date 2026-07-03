Sa shpesh zgjoheni natën për të shkuar në tualet, ja çfarë konsiderohet normale
Të zgjohesh për të urinuar është një dukuri e zakonshme, por vija ndarëse midis "krejtësisht natyrale" dhe "e denjë për një vizitë te mjeku" ndonjëherë mund të jetë e hollë.
Në botën mjekësore, zgjimi një herë gjatë natës për të shkuar në banjo konsiderohet krejtësisht normal dhe i zakonshëm, veçanërisht ndërsa plakemi.
Gjendja kur zgjoheni dy ose më shumë herë gjatë natës për shkak të nevojës për të urinuar quhet nokturi. Nëse kjo ndodh vetëm herë pas here (për shembull, pasi keni pirë më shumë lëngje në mbrëmje), nuk ka arsye për panik. Megjithatë, nëse zgjoheni dy, tre ose më shumë herë çdo natë, trupi juaj mund të jetë duke u përpjekur t'ju tregojë diçka.
Arsyet më të zakonshme pse zgjohemi natën
Jo të gjitha arsyet për të shkuar në tualet natën janë shenjë e një problemi shëndetësor. Ato shpesh janë zakone të thjeshta të jetesës:
- Shumë lëngje para gjumit është fajtori më i dukshëm. Nëse pini ujë, çaj ose lëng një orë para gjumit, fshikëza juaj do të mbushet shpejt.
- Kafeina dhe alkooli: Konsumimi i kafesë, çajit të zi ose alkoolit në mbrëmje vepron si diuretik - këto pije e detyrojnë trupin të prodhojë urinë më shpejt.
- Plakja: Ndërsa plakemi, trupat tanë prodhojnë natyrshëm më pak hormon antidiuretik (i cili ngadalëson veshkat gjatë natës). Kapaciteti i fshikëzës gjithashtu zvogëlohet me moshën.
- Shtatzënia: Presioni i mitrës mbi fshikëzën e urinës, si dhe ndryshimet hormonale, kanë pasojat e tyre.
Ndonjëherë nuk është në të vërtetë fshikëza juaj ajo që ju zgjon. Nëse vuani nga pagjumësia ose apnea e gjumit (ndërprerje të shkurtra të frymëmarrjes gjatë gjumit), ju në të vërtetë zgjoheni për këtë arsye, dhe vetëm kur jeni zgjuar e kuptoni se mund të keni shkuar në banjo "gjatë rrugës".
Kur bëhet një shenjë paralajmëruese
Nëse zgjoheni shpesh dhe filloni të prishni seriozisht cilësinë e gjumit tuaj (duke ju lënë të ndiheni të rraskapitur dhe të lodhur në mëngjes), është koha t'i kushtoni vëmendje. Urinimi i shpeshtë gjatë natës mund të jetë simptomë e disa gjendjeve mjekësore:
- Infeksionet e traktit urinar: Ato shoqërohen me një ndjesi djegieje ose urgjencë.
- Probleme me prostatën: Tek burrat, një prostatë e zmadhuar shtyp mbi uretrën dhe pengon zbrazjen e plotë të fshikëzës.
- Diabeti: Nivelet e larta të sheqerit në gjak e detyrojnë trupin të përpiqet të eliminojë glukozën e tepërt përmes urinës.
- Probleme me zemrën ose veshkat: Nëse vini re se këmbët po ju ënjten, lëngu i akumuluar kthehet në qarkullimin e gjakut ndërsa jeni shtrirë dhe veshkat e shndërrojnë atë në urinë gjatë natës.
Para se të caktoni një takim me mjekun tuaj, provoni të bëni disa ndryshime të thjeshta në rutinën tuaj, duke filluar me uljen e të gjitha lëngjeve të paktën dy orë para gjumit.
Shmangni kafeinën dhe alkoolin në mbrëmje dhe zëvendësojini ato me një gotë ujë të pastër në fund të pasdites.