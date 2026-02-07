Rusia sulmon infrastrukturën energjetike të Ukrainë
Rusia në orët e hershme të mëngjesit nisi një sulm masiv ndaj infrastrukturës energjetike të Ukrainës, gjë që shkaktoi ndërprerje të menjëhershme të energjisë elektrike në shumicën e rajoneve, raportoi operatori shtetëror Ukrenergo.
Mes shumë sulmeve ruse ndaj infrastrukturës civile të Ukrainës gjatë natës, janë goditur edhe depo logjistike në rajonin e Kievit.
Sipas Shërbimit Shtetëror të Emergjencave, zjarri ende po vazhdon. Zona e zjarrit është shumë e madhe, prandaj janë dërguar njësitë shtesë. Shpëtimtarë nga pothuajse i gjithë rajoni, si dhe nga qyteti i Kievit, po punojnë për të shuar zjarrin.
Ministri ukrainas i Energjetikës, Denys Shmyhal deklaroi se forcat ruse kanë synuar nënstacionet me tension të lartë prej 750 kilovolt dhe linjat e transmetimit prej 330 kilovolt, të cilat përbëjnë kornizën kryesore të rrjetit energjetik ukrainas.
Janë goditur gjithashtu edhe objektet prodhuese, përfshirë termocentralet Burshtin dhe Dobrotvir në Ukrainën Perëndimore.
DTEK, kompania më e madhe private energjetike e Ukrainës, raportoi se pajisjet në termocentralet e saj pësuan "dëme të konsiderueshme". Kompania e quajti këtë sulm si të 220-in që nga fillimi i pushtimit të plotë rus. /Telegrafi/