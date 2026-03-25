Rrushi pinot noir 600-vjeçar është gjetur në tualetin francez mesjetar
Një farë rrushi 600-vjeçare e zbuluar në tualetet e një spitali mesjetar francez, është gjenetikisht identike me rrushin që përdoret ende për të bërë verë pinot noir, thanë shkencëtarët të martën.
Fara zbulon se njerëzit në Francë kanë kultivuar këtë varietet jashtëzakonisht të popullarizuar rrushi që të paktën që nga vitet 1400, thanë shkencëtarët në një studim të ri.
Nuk është e mundur të thuhet nëse fruti ishte "ngrënë si rrushi i tryezës apo nëse njerëzit bënin verë prej tij në atë kohë", tha për AFP bashkëautori i studimit Laurent Bouby.
Por hulumtimi siguron një lidhje midis Francës moderne -- një nga vendet më të mëdha prodhuese dhe konsumuese të verës në botë - dhe të kaluarës së saj të largët që e do verën, transmeton Telegrafi.
Një tjetër bashkëautor i studimit, Ludovic Orlando, vuri në dukje se lufta njëqindvjeçare midis Anglisë dhe Francës më në fund përfundoi në mesin e viteve 1400.
Dhe jeta e shkurtër e shenjtores mbrojtëse të Francës, Joan of Arc, ishte gjithashtu në shekullin e 15-të.
"Ajo mund të kishte ngrënë të njëjtin rrush si ne", i tha AFP paleogeneticisti në Universitetin e Toulouse.
Fara u gjet në një tualet në një spital të shekullit të 15-të në Valenciennes në Francën veriore. Në atë kohë, tualetet përdoreshin ndonjëherë si kosha plehrash, shpjeguan studiuesit. /Telegrafi/