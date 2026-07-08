Rritje çmimesh të naftës dhe tregjet evropiane të aksioneve bien ndërsa Trump thotë se armëpushimi me Iranin ka mbaruar
Aksionet ranë të mërkurën në Evropë dhe Azi, dhe çmimet e naftës u rritën me mbi 6% pasi presidenti i SHBA-së, Donald Trump tha se armëpushimi i përkohshëm me Iranin kishte mbaruar, duke rritur mundësinë e një konflikti të ripërtërirë ushtarak midis dy vendeve.
I pyetur nëse memorandumi i mirëkuptimit me Iranin kishte mbaruar, Trump u tha gazetarëve në samitin e NATO-s në Ankara: "Për mua, mendoj se ka mbaruar. Nuk dua të merrem me ta", sipas Reuters.
Kjo erdhi pasi Komanda Qendrore e SHBA-së tha se forcat e saj goditën më shumë se 80 objektiva në Iran gjatë natës, duke përfshirë rrjetet e komandës dhe kontrollit, instalimet bregdetare të radarëve, aftësitë e raketave anti-anije dhe anijet e operuara nga Trupat e Gardës Revolucionare Islamike (IRGC).
Uashingtoni gjithashtu revokoi një heqje dorë që i kishte lejuar Iranit të rifillonte eksportet e naftës, transmeton Telegrafi.
Kontrata e muajit të parë për naftën e papërpunuar Brent, standardi ndërkombëtar, u rrit me më shumë se 6% deri në orën 11:45 në 78.79 dollarë për fuçi, ndërsa nafta e papërpunuar amerikane u rrit me 6.3% në 74.88 dollarë për fuçi. Të dyja kishin rënë së fundmi në rreth niveleve të para fillimit të luftës me Iranin në fund të shkurtit.
Aksionet e kompanive të mëdha të naftës gjithashtu u rritën me Shell në krye dhe duke u rritur me 5%, ndërsa BP, Chevron dhe ExxonMobil ishin të gjitha mbi 3% më të larta, herët të mërkurën.
Shpërthimi i fundit, pavarësisht angazhimeve për të kërkuar një zgjidhje paqësore të konfliktit, ka shtuar pasigurinë mbi çmimet e naftës pasi ato ranë nga kulmi i tyre shumë mbi 100 dollarë gjatë luftës.
Kjo vjen gjithashtu mes shqetësimeve se mania për aksionet e lidhura me inteligjencën artificiale i ka shtyrë çmimet përtej fitimeve të produktivitetit dhe fitimeve, që ka të ngjarë të vijnë nga investimet masive në kapacitetin e prodhimit të çipave kompjuterikë dhe qendrat e të dhënave.
"Si të tilla, titujt kryesorë gjeopolitikë ka të ngjarë të përcaktojnë ndjenjën e tregut gjatë orëve në vijim. Një përkeqësim i mëtejshëm i situatës mund të peshojë më tej në vlerësimet e aksioneve së bashku me rritjen e stresit në teknologji", tha Ipek Ozkardeskaya e Swissquote në një koment.
Në Evropë, DAX i Gjermanisë ra me më shumë se 2.2%, rreth orës 11 CEST, ndërsa FTSE 100 në Londër humbi 1.5%, dhe CAC 40 i Francës ra me më shumë se 2%.
Kontratat e ardhshme të aksioneve amerikane ranë me mbi 1% në të njëjtën kohë.
Në Azi, Nikkei 225 i Tokios humbi 2.1% në 66,819.05, ndërsa Kospi i Koresë së Jugut ra me 5.4% në 7,246.79.
Indeksi i Koresë së Jugut është rritur dhe më pas ka rënë përsëri, duke tejkaluar shkurtimisht nivelin 9,000 muajin e kaluar përpara se të dorëzohej ndaj shitjeve të mëdha në aksionet e teknologjisë së lidhur me inteligjencën artificiale, të tilla si Samsung Electronics dhe SK Hynix.
Samsung ra me 6.3% të mërkurën në mëngjes pasi ra me rreth 7% një ditë më parë. SK Hynix përmbysi fitimet e hershme në rënie prej 5.7%.
Taiex i Tajvanit u rrit me 0.6%. Në Hong Kong, Hang Seng u rrit me 3% në 24,193.56.
Aksionet e startup-it kinez të modelit të IA-së Zhipu, i njohur gjithashtu si Z.ai dhe i tregtuar si Knowledge Atlas Technology, u rritën me gati 14% të mërkurën.
Indeksi Shanghai Composite ra me 0.5% në 3,970.88.
Të martën, luhatjet e papritura për aksionet e IA-së u kthyen përsëri në rënie, duke e tërhequr Wall Street-in poshtë. S&P 500 ra me 0.4%, megjithëse shumica e aksioneve brenda indeksit u rritën.
Humbjet midis aksioneve të lidhura me IA-në e tërhoqën Nasdaq Composite me 1.2% më poshtë, ndërsa Dow Jones Industrial Average ra me 0.2%.
Advanced Micro Devices ra me 6.5%, Intel humbi 9.7% dhe Micron Technology humbi 4.7%.
SpaceX, e cila zotëron biznesin xAI, ra me 6.8% pavarësisht se ishte dita e parë e tregtimit në indeksin Nasdaq-100.
Disa analistë besojnë se një tregti "ribalancuese e indeksit" po bëhet nga fondet spekulative dhe investitorë të tjerë të mëdhenj, të cilët hynë herët në IPO dhe mund ta kenë bërë këtë me qëllim që të shesin ose të shkëmbejnë shpejt aksionet e tyre në fondet e indeksit.
Rivian Automotive ra me 18.1% pasi kompania e automjeteve elektrike tha se do të shiste 75 milionë aksione, duke zvogëluar aksionet ekzistuese të aksionarëve.
Në tregtimin e valutave herët të mërkurën, dollari amerikan u rrit në 162.26 jen japonezë nga 162.11 jen. Euro u ngjit në 1.1426 dollarë nga 1.1414 dollarë.
Ari ra rreth 1.5% në rreth 4,050 dollarë, ndërsa argjendi ra afërsisht 2.5% në 58 dollarë. /Telegrafi/