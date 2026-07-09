Rritet sërish çmimi naftës në Kosovë
Ministria e Industrisë, Tregtisë dhe Ndërmarrësisë ka publikuar çmimet maksimale të derivateve për ditën e sotme.
Sipas njoftimit, çmimi maksimal i naftës për sot është 1.44 euro-cent për litër, çmimi i benzinës është 1.37 euro-cent për litër, ndërsa i gazit 0.61 cent për litër.
Çmimi për naftën është shtrenjtuar për 1 cent krahasuar me çmimin sa ishte dje 1.43 euro-centë, përcjell KosovaPress. Derisa më 25 qershor, çmimi i naftës pati rënë në 1.36 euro-centë.
Si rrjedhojë e konfliktit të nisur më 28 shkurt në Lindjen e Mesme, çmimet e naftës në Kosovë kishin arritur deri 1.91 euro – centë për litër. /Telegrafi/
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