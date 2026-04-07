Rritet çmimi i naftës në Kosovë, bie i benzinës
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit ka njoftuar për çmimet maksimale të lejuara për derivatet e naftës, bazuar në vendimin e datës 5 prill 2026.
Sipas njoftimit, për datën 6 prill çmimet kanë mbetur të pandryshuara krahasuar me ditën paraprake, ndërsa për 7 prill janë përcaktuar çmime të reja maksimale për produktet kryesore.
Çmimi maksimal i lejuar për dizelin është 1.88 euro për litër, për benzinën 1.46 euro për litër, ndërsa për gazin 0.74 euro për litër.
Nga MINTI u është bërë thirrje të gjithë operatorëve ekonomikë që të zbatojnë vendimin në fuqi, me qëllim garantimin e një tregu funksional dhe mbrojtjen e interesit të konsumatorëve.
Sipas ministrisë, çdo shkelje e këtij vendimi do të trajtohet në përputhje me legjislacionin në fuqi.