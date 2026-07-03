Rriten sërish çmimet e banesave në Shkup
Çmimet e banesave në Shkup kanë vijuar të rriten edhe gjatë tremujorit të dytë të vitit 2026, sipas të dhënave të Bankës Popullore.
Indeksi i çmimeve të banesave, i cili bazohet në çmimet e shpallura për shitje dhe jo në ato të realizuara, ka shënuar një rritje prej 5,5% në bazë tremujore.
Në bazë vjetore, çmimet e pasurive të paluajtshme janë rritur me 13,3%, megjithatë Banka Popullore thekson se rritja po shfaq shenja ngadalësimi, pasi në tremujorin e kaluar norma vjetore ishte 16,6%.
Ky indeks konsiderohet një nga treguesit kryesorë të dinamikës së tregut të banesave në kryeqytet, duke reflektuar trendet e çmimeve të shpallura në treg, por jo domosdoshmërisht çmimet përfundimtare të transaksioneve.
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