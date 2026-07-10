Rriten çmimet e banesave në tremujorin e dytë në Maqedoni
Në tremujorin e dytë të këtij viti, çmimet e apartamenteve u rritën me 13.3 për qind krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, sipas të dhënave nga Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë. Ajo që mund të vërehet është një trend i rritjes në rënie të çmimeve të apartamenteve, duke marrë parasysh se në tremujorin e parë të këtij viti norma vjetore e rritjes së çmimeve të pasurive të paluajtshme u rrit me 16.6 për qind.
Vitin e kaluar, rritja e çmimeve të apartamenteve në dy tremujorët e parë ishte më e madhe se 19.5 përqind, ndërsa në dy tremujorët e dytë, rritja e çmimeve të pasurive të paluajtshme në bazë vjetore tejkaloi 25 për qind.
Indeksi i çmimeve të apartamenteve, i cili vlen vetëm për territorin e qytetit të Shkupit dhe llogaritet në bazë të çmimeve të shitjes së apartamenteve të reklamuara, por jo të realizuara, u rrit në tremujorin e dytë të vitit 2026.
Sipas të dhënave nga Agjencia e Kadastrës së Pasurive të Paluajtshme, numri i transaksioneve në tregun e pasurive të paluajtshme ra në tremujorin e parë të këtij viti. Krahasuar me tremujorin e fundit të vitit të kaluar, numri i apartamenteve të shitura në periudhën janar-mars 2026 u ul me 27 për qind, dhe vlera e tyre totale financiare u ul me 23 për qind. Numri i shtëpive të shitura gjithashtu u ul me 23 për qind, dhe pati një rënie tremujore në shitjen e tokës bujqësore dhe pyjeve me 8 për qind, si dhe në shitjen e lokaleve tregtare me 11 për qind.
Pavarësisht ndërtimeve të vazhdueshme dhe rritjes së çmimeve të pasurive të paluajtshme, një paradoks interesant po shfaqet në terren – gjithnjë e më shumë apartamente në Shkup po qëndrojnë bosh. Ndërsa çmimet për metër katror po arrijnë nivele rekord, disa nga apartamentet e ndërtuara rishtazi nuk përdoren as për të jetuar dhe as për t’u dhënë me qira.
Ekspertët tregojnë disa arsye, siç janë apartamentet e blera si investim (“mbajtja e parave në beton”), pritjet për rritje të mëtejshme të çmimeve, qiratë e larta që i largojnë qiramarrësit dhe pasiguria në lidhje me qiradhënien afatgjatë. Në kushte të tilla, pronarët shpesh zgjedhin të mos japin me qira fare.
Në muajin maj, kreditë për ekonomitë familjare shënuan rritje mujore dhe vjetore prej përkatësisht 1,3% dhe 12,0%, të nxitura nga zgjerimi i kreditimit si në denarë ashtu edhe në valutë të huaj, me një kontribut më të madh nga kreditë e shprehura në denarë.
Në muajin maj, sipas qëllimit të kredive të miratuara për individët, kategoritë më të përhapura – kreditë konsumatore dhe ato për strehim – shënuan rritje mujore përkatësisht prej 1,1% dhe 1,4%, krahas normave të rritjes vjetore prej 11,2% dhe 16,3%.
Në gjashtë vitet e fundit apo nga muaji maj 2020 në muajin maj 2026 më shumë se janë dyfishuar kreditë banesore nga 52,959 milion denarë në 116.017 milion denarë apo nga mbi 800 milion euro në afër 2 miliardë euro. (koha.mk)