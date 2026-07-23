Rrëzohet një helikopter ushtarak në Çeki, humb jetën një ushtar
Një helikopter ushtarak u rrëzua sot në një bazë ajrore në Republikën Çeke, ku humbi jetën një ushtar, sipas gazetës TN.cz.
Helikopteri "UH-1Y Venom" i ushtrisë çeke u rrëzua në bazën e 22-të të forcave ajrore të helikopterëve në qytetin Namest nad Oslavou në rajonin e Vysocinas.
Pesë ushtarë ishin në bordin e aeroplanit në momentin e rrëzimit.
"Njësitë e integruara të sistemit të shpëtimit po përgjigjen në vendngjarje. Ne do të japim informacione të mëtejshme sapo të lejojë situata", tha ushtria.
"Shërbimet e urgjencës dërguan katër ekuipazhe tokësore dhe një helikopter të ambulancës ajrore nga Jihlava në vendin e rrëzimit", njoftoi zëdhënësi i shërbimit të shpëtimit Petr Janacek.
"Një person nuk i mbijetoi përplasjes", tha Janacek duke shtuar se një tjetër helikopter shpëtimi nga rajoni fqinj Olomouc u dërgua gjithashtu për të ndihmuar. /AA/