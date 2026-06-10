Rrahu fëmijën e saj dhe më pas e la në rrugë, denoncohet në polici një grua nga Tetova
SPB Tetovë njofton se dje është denoncuar një grua, e cila në rrugën "Iliria" në Tetovë e ka rrahur fëmijën e saj dhe më pas e ka lënë në rrugë.
"Më 09.06.2026 në ora 17:00 në SPB Tetovë është raportuar se rreth orës 14:15 në rrugën "Iliria" në Tetovë, një grua ka rrahur fëmijën e saj, të moshës rreth tre-katër vjeç".
"Sipas raportimit, pasi kalimtarët e rastit kanë reaguar dhe kanë ndaluar për ta mbrojtur fëmijën, nëna e ka lënë fëmijën në rrugë dhe është larguar me një karrocë në të cilën kishte një fëmijë tjetër të mitur".
"Është njoftuar prokurori publik dhe Qendra për Punë Sociale Tetovë dhe po merren masa për gjetjen dhe vërtetimin e identitetit të autores dhe zbardhjen e rastit, ndërsa fëmija, pasi i është dhënë ndihma mjekësore, i është dorëzuar Qendrës për Punë Sociale Tetovë", thonë nga SPB Tetovë.