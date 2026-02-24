Robert De Niro u bëri thirrje amerikanëve t'i rezistojnë Trumpit: Duhet ta shpëtojmë vendin, ai po e shkatërron
Aktori Robert De Niro u bëri thirrje qytetarëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës t’i rezistojnë Presidentit Donald Trump dhe administratës së tij, duke thënë se kjo është e vetmja mënyrë për të “shpëtuar vendin”.
Konkretisht, aktori 82-vjeçar u emocionua gjatë një paraqitjeje të fundit në podkastin "The Best People With Nicole Wallace".
"Bëhet fjalë për vendin tonë, dhe Trump po e shkatërron atë, dhe kush e di cilat janë arsyet e tij, por është e sëmurë, është e tmerrshme. Ne duhet ta shpëtojmë vendin", tha ai.
Gjatë bisedës, aktori e përshkroi Trumpin si "armikun e këtij vendi", duke shtuar: "Le të mos gënjejmë veten. Është kaq e thjeshtë. Të gjithë duhet të qëndrojnë së bashku për t'i nxjerrë ata nga rruga e duhur dhe për t'i rikthyer në rrugën e duhur."
De Niro ka theksuar vazhdimisht nevojën për t'i rezistuar administratës Trump.
"Njerëzit duhet të rezistojnë, të rezistojnë, të rezistojnë, të rezistojnë, të rezistojnë. Kjo është e vetmja mënyrë. Nuk ka magji. Nuk ka asgjë, njerëzit nuk do të largohen, edhe nëse Trump vdes nga ndonjë sëmundje apo diçka e tillë. Pjesë të asaj lëvizjeje janë ende aty dhe kjo është pjesa e frikshme. Njerëzit duhet ta neutralizojnë atë", shtoi ai.
Drejt fundit të bisedës, prezantuesja Nicolle Wallace iu referua fjalimit të De Niros gjatë pranimit të çmimit Oscar në vitin 1981 për filmin "Raging Bull", duke vënë në dukje se ai i falënderoi të gjithë dhe ishte gjithmonë i gatshëm t'i "ngrinte moralin" të gjithëve përreth tij. Kur u pyet: "Pse ndodh kjo?", De Niro u mbyt shkurt.
"Duhet t’i ngresh njerëzit lart. Duhet t’i bashkosh. Nuk mund t’i përçash njerëzit. Nuk mund të fitosh në këtë mënyrë. Është një situatë pa fitore dhe shikoni çfarë kemi, shikoni kë kemi atje. Pra, varet nga ne ta mbrojmë vendin", shpjegoi ai.
De Niro është ndër figurat e Hollivudit që e kanë kritikuar hapur Trumpin. Në tetor 2025, ai u shfaq në një video të ndarë në llogarinë TikTok të grupit aktivist politik Indivisible, duke u bërë thirrje qytetarëve të marrin pjesë në protestat "Pa Mbretër". /Telegrafi/