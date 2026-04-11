Rikthehet në aksion Superliga e Kosovës – sot luhet vetëm një ndeshje
Albi Mall Superliga rikthehet sërish këtë vikend, kësaj radhe me xhiron e 28-të ku nuk pritet të mungojë spektakli.
Gjatë ditës së sotme (e shtunë) do të luhet vetëm një ndeshje, ndërsa të dielën janë paraparë të zhvillohen edhe tri takimet e tjera.
Prishtina e Re që këtë edicion po lufton për të siguruar mbijetesën në elitë, do të jetë nikoqire e Malishevës.
Për vendasit kjo ndeshje ka rëndësi jetike pasi një rezultat pozitiv do t’i mbante në garë për të siguruar mbijetesën, ndërsa një humbje eventuale do t’i dëmtonte shumë gjasat e tyre.
Malisheva në anën tjetër që këtë edicion ka pasur ulje-ngritje, synon fitoren për të vazhduar garën me Gjilanin dhe Prishtinën për tri pozitat e para në tabelë.
Në takimin e fundit mes këtyre dy skuadrave të zhvilluar në stadiumin ‘Liman Gegaj’, kishte triumfuar Malisheva me rezultat minimal 1-0.
Ndeshja është paraparë që të nis me fillim nga ora 15:00./Telegrafi/