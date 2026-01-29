Rezultoi pozitiv në testin për drogë, aktori Dogukan Gingor qan me dënesë pasi largohet nga seriali “Kizilcik Serbeti”
Aktori Dogukan Gingor, i cili u largua nga seriali “Kızılcık Şerbeti” pas një hetimi për drogë, nuk arriti t’i mbante lotët gjatë ceremonisë së lamtumirës në xhirimet e serialit.
Pas daljes pozitive në testin e kryer në kuadër të hetimit për drogë ndaj disa personazheve të njohur, Doğukan Güngör – i njohur për rolin e Fatihit në serial – u përjashtua nga kasti i “Kızılcık Şerbeti”.
Ndërkohë, për personazhin e Fatihit, producentët kanë arritur marrëveshje me aktorin Emre Dinler.
Sipas një lajmi të publikuar nga Birsen Altuntaş, ekipi i serialit organizoi një ceremoni lamtumire për Doğukan Güngör, i cili u detyrua të largohej nga seti.
Me këtë rast, u prenë edhe një tortë simbolike, ndërsa aktori u pa dukshëm i emocionuar, duke mos arritur t’i përmbajë lotët. /Telegrafi/