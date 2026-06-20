Rezistenca vazhdon te Kryeministria: Nuk ikim nga sheshi pa dhënë Rama dorëheqjen
Qytetarët janë mbledhur sërish, më 20 qershor, para godinës së Kryeministrisë në protestën mbarëkombëtare të paralajmëruar si një nga tubimet me pjesëmarrjen më të madhe.
Pjesëmarrësit janë nisur fillimisht nga Sheshi “Skënderbej” në drejtim të Kryeministrisë, duke mbajtur flamuj kombëtarë dhe pankarta me mbishkrime të ndryshme.
Atmosfera në shesh është shoqëruar me thirrje dhe mesazhe kundër qeverisë, ndërsa qytetarë nga zona të ndryshme të vendit janë mbledhur për t’iu bashkuar protestës.
Ata kanë bërë thirrje për një pjesëmarrje të gjerë, duke e cilësuar protestën si një tubim qytetar me shtrirje mbarëkombëtare.
Në protestën qytetare marrin pjesë dhe përfaqësues nga Diaspora, të cilët kanë përshkuar kilometra të tërë për t’iu bashkuar tubimit.
Protesta me flamuj kombëtarë
Tv Klan raporton se pjesëmarrja është masive.
Pjesëmarrja është relativisht shumë masive, krahasuar me ditët e tjera në këtë orar, ndërsa nuk kanë munguar dy flamuj të mëdhenj, të cilët kanë shoqëruar turmën. Vazhdon grumbullimi i qytetarëve, ashtu siç është paralajmëruar, për sa i përket grumbullimit në orën 19:00 në sheshin “Skënderbej”.
Ndërkohë, një pankartë “I Love Çamëria” është vendosur në mes të turmës. Nga ana tjetër, nuk mungojnë flamuri kombëtar, flamuri i Kosovës, flamuri i SHBA-ve dhe flamuri i BE-së. Të paktën 80% e tyre janë të veshur me flamurin kuqezi, pasi është një protestë, e cila i është kushtuar shqiptarëve që janë jashtë vendit.
“Të urojmë që rruga drejt dorëheqjes të jetë sa më lehtë”, u shpreh një prej protestusve, e cila i përcolli këtë mesazh kryeministrit të vendit.
Rama refuzon dorëheqjen
Më herët, gjatë kësaj të shtune, Kryeministri Edi Rama, pohoi në mbledhjen me Grupin Parlamentar se nuk do të japë dorëheqjen dhe se vendin nuk do ta lë në dorë “të zhurmuesve”.
“Shteti ndërtohet duke mos e humbur drejtimin e historisë. Kam pasur shumë mesazhe sikur më ka shkuar ndërmend të jap dorëheqjen. Se gjithmonë e më shumë njerëzit fillojnë, shohin që kjo është diçka që nuk rri as në qiell, as në tokë. Nuk mundet dot asnjë shqiptar i arsyeshëm që të pranojë që Tirana të bëhet një territor sfilate për një turmë që shkon të bllokojë aeroportin. Nuk e pranon dot askush këtë. Natyrisht, tërheqja pak nga pak e syve të atyre që shkuan atje për të dalë në skenë dhe mbetja e një grupi ku ka një përzierje të hatashme dhe është një përzierje mbarëkombëtare. Vijnë njerëz nga Kosova, nga Maqedonia, për të shpëtuar Shqipërinë në emër të shqiptarëve. Ujërijnë të mblidhet këtu kombi.
Njerëzit që funksionojnë me arsye, edhe ata të pagave, të mirëpaguarit, e kuptojnë që këtu ka diçka që nuk shkon fare. S’i kam dhënë përgjigje kujt, se më është dukur sikur një qeveri nuk ka të drejtë të mbyllë veshët; ajo duhet të dëgjojë. Duhet ta dëgjojë një grup parlamentar, flas për një grup qeverisës, duhet ta dëgjojë gjithçka që thuhet në atë sheshin e xhirimeve“, u shpreh Rama.
Afati për dorëheqjen e Ramës
Protestuesit i kanë lënë një afat kryeministrit Edi Rama, duke i kërkuar këtij të fundit të largohet nga detyra brenda të dielës së 21 qershorit.
Indinjata ndaj klasës politike
Protestuesit u shprehën se tubimi qytetar duhet të përçojë mesazhin e qartë se janë kundër politikave të klasës aktuale, në pushtet apo në opozitë qofshin ato.
“Populli shqiptar nuk është më dele, këtë ta keni të qartë. Jepni dorëheqjen. Rroftë populli shqiptar. Jeni shpresa e fundit që ne kemi”, theksuan protestuesit.
Të tjerë thanë se do vijojnë të qëndrojnë të bashkuar për të rrëzuar sistemin politik, i cili sipas tyre, ka keqqeverisur vendin përgjatë këtyre tre dakadave të fundit.
“Të bashkuar për ta shkatërruar këtë sistem”, u shprehën të tjerë.
Protesta në foto
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit” në Tiranë është mbushur me qytetarë që kanë dalë në protestë, duke kërkuar largimin e kryeministrit Edi Rama dhe qeverisë së tij.
Pamjet nga protesta tregojnë një numër të madh pjesëmarrësish të grumbulluar në hapësirën përballë institucioneve kryesore, me qytetarë që mbajnë flamuj dhe pankarta me mesazhe kundër qeverisë./Tv Klan