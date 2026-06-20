Rezistenca ndaj insulinës fillon edhe në muskuj: çfarë ndodh kur ata dobësohen
Masa muskulore nuk lidhet vetëm me forcën apo pamjen. Muskujt marrin dhe përdorin një pjesë të madhe të glukozës nga gjaku, prandaj humbja e tyre mund ta ulë ndjeshmërinë e organizmit ndaj insulinës
Shumica e njerëzve rezistencën ndaj insulinës e lidhin kryesisht me sheqerin, ushqimin dhe karbohidratet. Megjithatë, një pjesë shumë e rëndësishme e kësaj historie fshihet te muskujt. Kur masa muskulore zvogëlohet, trupi ka më pak “hapësirë” për ta pranuar, ruajtur dhe përdorur glukozën pas ushqimit.
Pse muskujt janë kaq të rëndësishëm për glukozën
Pas një vakti, sidomos kur ushqimi përmban më shumë karbohidrate, niveli i glukozës në gjak rritet. Për ta ulur atë dhe për ta futur glukozën në qeliza, pankreasi sekreton insulinë.
Një pjesë e madhe e kësaj glukoze përdoret nga muskujt skeletorë. Prandaj, muskujt mund të imagjinohen si një lloj “rezervuari” për glukozën. Sa më shumë masë muskulore funksionale të ketë trupi, aq më lehtë mund ta përdorë glukozën. Kur masa muskulore bie, ky kapacitet zvogëlohet.
Me kalimin e viteve, sidomos nëse mungon aktiviteti fizik, trupi mund të humbasë gradualisht muskuj. Kjo ndodh edhe më shpejt nëse personi është shumë sedentar, ushqehet dobët ose nuk merr mjaftueshëm proteina. Si pasojë, glukoza pas ushqimit mund të qëndrojë më gjatë në qarkullim dhe organizmi detyrohet të prodhojë më shumë insulinë për të arritur të njëjtin efekt.
Çfarë ndodh kur qelizat nuk i përgjigjen më mirë insulinës
Kur rritjet e glukozës në gjak përsëriten shpesh për vite me radhë, qelizat mund të bëhen më pak të ndjeshme ndaj insulinës. Kjo do të thotë se e njëjta sasi insuline nuk arrin më ta bëjë punën me të njëjtën efikasitet.
Në këtë fazë, pankreasi përpiqet ta kompensojë problemin duke sekretuar më shumë insulinë. Për një kohë, kjo mund ta mbajë sheqerin në gjak brenda kufijve normalë. Por në prapavijë, organizmi po punon më shumë për të ruajtur të njëjtin ekuilibër metabolik.
Humbja e masës muskulore mund ta përkeqësojë këtë cikël. Më pak muskuj do të thotë më pak inde që mund ta marrin dhe ta përdorin glukozën në mënyrë efikase. Kështu, trupi ka nevojë për më shumë insulinë për të përballuar të njëjtën ngarkesë ushqimore, transmeton Telegrafi.
Rezistenca ndaj insulinës nuk është vetëm problem i sheqerit
Rezistenca ndaj insulinës nuk duhet parë vetëm si pasojë e konsumimit të tepërt të ëmbëlsirave apo karbohidrateve. Ajo lidhet edhe me stilin e jetesës, peshën trupore, cilësinë e ushqimit, gjumin, nivelin e stresit dhe, shumë shpesh, me mungesën e aktivitetit fizik.
Instituti Kombëtar Amerikan për Diabetin, Sëmundjet Digjestive dhe të Veshkave, pjesë e NIH, shpjegon se rezistenca ndaj insulinës ndodh kur qelizat në muskuj, yndyrë dhe mëlçi nuk i përgjigjen siç duhet insulinës. Kur glukoza nuk hyn si duhet në qeliza, ajo mund të rritet në gjak dhe me kohë të çojë drejt prediabetit ose diabetit të tipit 2.
Si të ruhet ndjeshmëria ndaj insulinës
Një nga mënyrat më të rëndësishme për ta mbrojtur shëndetin metabolik është ruajtja e masës muskulore. Kjo arrihet me aktivitet fizik të rregullt, sidomos me ushtrime force, si ngritja e peshave, ushtrimet me rezistencë, ushtrimet me peshën e trupit ose ecja e shpejtë e kombinuar me lëvizje që aktivizojnë muskujt.
Ushtrimet e forcës ndihmojnë në ruajtjen dhe ndërtimin e muskujve, ndërsa aktiviteti i rregullt fizik e bën trupin më efikas në përdorimin e glukozës. Sa më aktivë të jenë muskujt, aq më mirë mund ta përdorin energjinë që vjen nga ushqimi.
Përveç ushtrimeve, rëndësi ka edhe ushqimi i ekuilibruar, marrja e mjaftueshme e proteinave, kontrolli i peshës trupore dhe shmangia e qëndrimit të gjatë ulur. Edhe ndryshime të vogla, si ecja pas vakteve, përdorimi i shkallëve ose ushtrimet e shkurtra gjatë ditës, mund të ndihmojnë në përmirësimin e metabolizmit.
Muskujt janë mbrojtje metabolike
Muskujt nuk janë të rëndësishëm vetëm për forcën, qëndrimin apo pamjen fizike. Ata janë një organ aktiv metabolik, që ndikon në mënyrën se si trupi e përdor glukozën dhe si e ruan ekuilibrin e insulinës.
Prandaj, rezistenca ndaj insulinës nuk është vetëm problem i sheqerit. Shpesh është edhe problem i humbjes së muskujve dhe i mungesës së lëvizjes. Ruajtja e masës muskulore, aktiviteti i rregullt fizik dhe ushqimi i mirë janë ndër strategjitë më të rëndësishme për të mbrojtur shëndetin metabolik dhe për të ulur rrezikun e prediabetit dhe diabetit të tipit 2. /Telegrafi/