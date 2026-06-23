Reshje të dendura shiu përfshijnë edhe Istogun, Deçanin dhe Rahovecin
Në disa zona të Kosovës janë regjistruar reshje të dendura shiu për një periudhë të shkurtër kohore, duke prekur kryesisht Istogun, Deçanin dhe Rahovecin.
Reshjet kanë zgjatur rreth 30 deri në 60 minuta dhe janë karakterizuar nga intensitet i shtuar, por pa shkaktuar probleme serioze në qarkullim apo në infrastrukturë.
Situatë e ngjashme e motit është vërejtur edhe në Komunën e Klinës, ku reshjet kanë qenë të përkohshme dhe janë ndërprerë brenda një kohe të shkurtër, pa raportime për dëme apo vështirësi të veçanta.
Sipas të dhënave fillestare, bëhet fjalë për një zhvillim të zakonshëm atmosferik të periudhës së verës, i cili në disa raste shoqërohet me reshje të shkurtra por më intensive.
Autoritetet lokale nuk kanë raportuar për incidente të lidhura me motin, ndërsa situata mbetet stabile në të gjitha zonat e prekura. /Telegrafi/