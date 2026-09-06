Regjistrohet viktima e tetë nga ethet e Nilit Perëndimor
Ethet e Nilit Perëndimor kanë marrë viktimën e tetë. Ka ndërruar jetë një 70-vjeçar nga Draçeva e Shkupit, i cili po trajtohej në Klinikën për Sëmundje Infektive, konfirmuan nga ministria e Shëndetësisë.Pacienti ishte në gjendje kritike dhe kishte disa sëmundje shoqëruese.
Nga Ministria e Shëndetësisë njoftuan se më shumë informacione do të bëhen të ditura gjatë ditës së hënë.
Deri më tani në Maqedoninë e Veriut janë regjistruar 56 raste nga ethet e nilit perëndimorë. shumica e të prekurve nga ky virus janë nga Shkupi dhe rrethina.
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