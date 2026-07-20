Reflekton PD, ‘anulon’ bojkotin dhe niset drejt Kuvendit për seancën plenare
Partia Demokratike, e cila ka bojkotuar dy seancat e fundit plenare, sot vendosi të marrë pjesë në seancë pas disa orësh mbledhje me Grupin Parlamentar.
Debatet e ashpra në grup i lanë vend reflektimit. Gazmend Bardhi porositi me mesazh deputetët që të përgatiten për skenarin e pjesëmarrjes në seancë plenare.
Gazetarja e Top Channel Elda Menga bën me dije se tashmë ata janë nisur drejt Kuvendit për të marrë pjesë në punime.
“Për injorimin e plotë dhe total të kërkesave të protestuesve për t’u sjellë në Parlament, u faktua përfundimisht që kjo narkomazhorancë ka vetëm armiqësi të hapur ndaj protestës. Nuk merr për bazë asnjë kërkesë, gjë e cila u dëshmua. Amendamentet tona i mban Rama në sirtarët e Niko Peleshit”, tha Berisha për Top Channel. /Telegrafi/