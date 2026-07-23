RDM kërkon një zgjidhje për deponinë e Jugohromit në mënyrë që Shkupi të mos pësojë një katastrofë si ajo në Gostivar
Pas rastit të ujit të ndotur në Gostivar, partia Ripërtitja Demokratike e Maqedonisë (RDM) apelon se një skenar i ngjashëm katastrofik na kërcënon vetëm një hap larg Shkupit. Partia kërkon një zgjidhje urgjente për rrezikun nga deponia "Jugohrom" në Jegunovcë.
"Sistemi duhet të veprojë më në fund në mënyrë parandaluese, sepse kërcënimi i kromit gjashtëvalent për burimin Rashçe është një rrezik i drejtpërdrejtë për furnizimin me ujë të kryeqytetit. "Jugohromi" gjashtëvalent është një substancë kimike jashtëzakonisht toksike dhe kancerogjene. Burimi Rashçe është burimi kryesor i ujit të pijshëm për të gjithë Shkupin. Një reagim "post-festum" këtu do të thoshte një katastrofë për qindra mijëra qytetarë", thonë nga RDM.
Ata kërkojnë që institucionet të marrin të gjitha masat e nevojshme, sepse uji i pijshëm është interesi strategjik numër një.
"Kur bëhet fjalë për mbrojtjen e burimeve tona, zëri i qytetarëve dhe veprimi politik duhet të shkojnë dorë për dore", thuhet në deklaratën e RDM-së.
Epidemiologët janë të vendosur, uji nga ujësjellësi i qytetit në Gostivar nuk duhet të përdoret për të pirë ose për të përgatitur ushqim derisa autoritetet të konfirmojnë se është i sigurt për përdorim./Telegrafi/