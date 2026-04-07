Rasti i njehsorëve elektrikë, Azemi i dorëzon sot dëshmitë në polici
Anëtari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Visar Azemi, sot në ora 09:00 do të dorëzojë në polici të gjitha dëshmitë që sipas tij lidhen me skandalin e njehsorëve elektrikë.
Ky veprim vjen pas akuzave të vazhdueshme të Azemit ndaj operatorëve energjetikë, për të cilët ai pretendon se kanë manipuluar me matjen e energjisë elektrike në dëm të qytetarëve.
Së fundmi, Azemi i ka bërë thirrje Prokurorisë që të ndalojë çdo ndërhyrje në njehsorët elektrikë, duke paralajmëruar se veprime të tilla mund të çojnë në fshehjen e provave.
Ai ka theksuar se ndërrimi i njehsorëve në këtë fazë të hetimeve ngre dyshime serioze për manipulim dhe pengim të zbardhjes së rastit.
“Mos i prekni njehsorët, mos i fshihni provat”, ka deklaruar Azemi, duke kërkuar që të gjitha institucionet të përmbahen nga çdo veprim derisa të përfundojnë hetimet dhe të sigurohen provat e nevojshme.
Ai ka paralajmëruar se dëshmitë që do të dorëzohen në polici synojnë të hedhin dritë mbi atë që e ka cilësuar si një skandal të madh që ka dëmtuar qytetarët financiarisht dhe ka kërkuar përgjegjësi institucionale për rastin.
Dorëzimi i provave pritet të jetë një hap i ri në zhvillimet rreth këtij rasti, për të cilin tashmë nga ana e Prokurorisë është autorizuar policia që të nis hetimet. /Telegrafi/