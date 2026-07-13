Rastet e kancerit mund të dyfishohen deri në vitin 2050, paralajmëron OBSH
Rastet globale të kancerit mund të rriten në gati 35 milionë në vit deri në vitin 2050, nëse qeveritë nuk forcojnë urgjentisht parandalimin, nuk zgjerojnë qasjen në kujdes dhe nuk adresojnë pabarazitë në rritje shëndetësore, ka paralajmëruar Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH).
Në Raportin e saj të Statusit Global mbi Kancerin 2026, të prodhuar në bashkëpunim me Agjencinë Ndërkombëtare për Kërkime mbi Kancerin, OBSH tha se kanceri mbetet shkaku i dytë kryesor i vdekjes në botë pas sëmundjeve kardiovaskulare, duke marrë rreth 10 milionë jetë çdo vit, ose më shumë se 26,000 çdo ditë.
Raporti paralajmëron gjithashtu se pabarazitë në kujdesin ndaj kancerit po zgjerohen, me qasjen në parandalim, diagnozë, trajtim dhe kujdes mbështetës që ndryshon ndjeshëm midis vendeve, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Shkalla e mbijetesës gjithashtu mbetet dukshëm më e ulët në vendet me të ardhura të ulëta sesa në ato më të pasura.
Kanceri prek pothuajse të gjithë, tha OBSH, me 92% të njerëzve që pritet të preken gjatë jetës së tyre, qoftë përmes diagnozës së tyre ose asaj të një anëtari të ngushtë të familjes.
“Nëse një person i mbijeton kancerit nuk duhet të varet kurrë nga vendi ku ka lindur ose nga sa fiton”, tha Drejtori i Përgjithshëm i OBSH-së, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. /Telegrafi/