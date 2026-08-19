Raporti: 901 ekzekutime në Iran në 7 muaj, mes tyre protestues, gra dhe të mitur
Të paktën 901 persona janë ekzekutuar në Iran gjatë periudhës janar-korrik 2026, sipas një raporti të Qendrës Abdorrahman Boroumand për të Drejtat e Njeriut në Iran, me seli në Uashington.
Sipas raportit, numri i ekzekutimeve është rritur ndjeshëm, veçanërisht në rastet që lidhen me akuzat për sigurinë kombëtare, veprat penale të lidhura me drogën dhe pjesëtarë të pakicave etnike.
Nga 901 ekzekutimet e dokumentuara, 56 persona u ekzekutuan për akuza politike ose të lidhura me sigurinë kombëtare. Mes tyre, 29 persona ishin të lidhur me protesta, 13 ishin akuzuar për spiunazh dhe 14 për vepra të tjera të lidhura me sigurinë.
Akuzat për trafikim ose vepra të lidhura me drogën përbënin kategorinë më të madhe, me të paktën 268 ekzekutime gjatë shtatë muajve të parë të vitit.
Raporti evidenton gjithashtu ndikimin e ekzekutimeve te pakicat etnike.
Të paktën 98 pjesëtarë të pakicave u ekzekutuan gjatë kësaj periudhe, mes tyre 40 balukë, 29 kurdë, 21 afganë, gjashtë arabë, një turk dhe një turkman.
Sipas të dhënave të publikuara, gjatë kësaj periudhe u ekzekutuan edhe 16 gra dhe dy persona që ishin nën moshën 18 vjeç në kohën kur dyshohet se kryen veprat penale. Pesë nga ekzekutimet u kryen në publik.