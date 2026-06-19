Rama: Po vazhdojnë punimet për rehabilitimin e kanalizimit në rrugën “Avni Kullovci”
Kryetari i Komunës së Prishtina, Përparim Rama ka njoftuar për vazhdimin e punimeve në Hajvali, në kuadër të projektit për trajtimin dhe rehabilitimin e rrjetit të kanalizimit.
Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, Rama ka bërë të ditur se punimet po zhvillohen në rrugën “Avni Kullovci” në Hajvali, si pjesë e investimeve në përmirësimin e infrastrukturës komunale.
“Mirmëngjesi nga Hajvalia. Po vazhdojnë punimet për trajtimin dhe rehabilitimin e rrjetit të kanalizimit në rrugën ‘Avni Kullovci’”, ka shkruar ai. /Telegrafi/
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