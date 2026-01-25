Rama për protestën e opozitës: Shteti nuk përkulet nga dhuna dhe vandalizmi
Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama ka reaguar, pas protestës kombëtare të opozitës, duke dënuar aktet e dhunës dhe shkatërrimit të pronës publike, ndërsa shprehu solidaritet me punonjësit e policisë që u plagosën gjatë përplasjeve.
Rama ka shkruar në rrjetin sociali X, se protesta është e drejtë demokratike, por dhuna e organizuar nuk ka asgjë të përbashkët me lirinë e shprehjes.
"Ka në Europë protestues, anarkistë, ekologjistë, ekstremistë të djathtë a të majtë, studentë, anti-globalistë, tifozë huliganë, grupime lloj-lloj që dalin në rrugë për arsyet e tyre, maskohen, armatosen me molotovë dhe thyejnë e djegin, duke plagosur punonjës policie e shkatërruar prona”, ka shkruar ai.
Rama ka shtuar se këto protesta janë degjenerim i pandalshëm dhe dëshpërim i pangushëllueshëm.
"Tanimë këto farë protestash me pisllëkun që krijojnë në bulevard, ngjajnë si jashtëderdhja në rrugë e plakut të lajthitur që i organizon… Degjenerim i pandalshëm dhe dëshpërim i pangushëllueshëm!", ka shkruar Rama. /Telegrafi/
— Edi Rama (@ediramaal) January 25, 2026