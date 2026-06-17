Raketa evropiane Ariane 6 u lëshua në hapësirë
Raketa evropiane Ariane 6 është lëshuar në hapësirë me motorë të rinj ndihmës më të fuqishëm.
Raketa u nis pasditen e sotme nga Qendra Evropiane e Hapësirës në Kourou, në Guajanën Franceze, duke transportuar 36 satelitë për kompaninë Amazon.
Ariane 6 është pasardhëse e raketës Ariane 5, e cila ishte në përdorim nga viti 1996 deri në vitin 2023. Fluturimi i saj i parë u zhvillua në mesin e vitit 2024.
Sipas European Space Agency, raketa është projektuar për të dërguar satelitë në hapësirë për përdorues komercialë dhe publikë, ndërsa është dukshëm më e lirë se paraardhësja e saj.
Në varësi të misionit, raketa fleksibile mund të pajiset me dy ose katër motorë ndihmës me karburant të ngurtë.
Deri tani, Ariane 6 ka fluturuar me motorët P120C, por këtë herë raketa është pajisur me modele më të fuqishme P160C.
Motori P160C mund të mbajë më shumë karburant të ngurtë, duke e bërë raketën më të aftë për ngarkesa dhe misione më të kërkuara.
Në ndërtimin e Ariane 6 janë përfshirë më shumë se dhjetë vende. Pas Francës, Gjermania është mbështetësja e dytë më e madhe mes vendeve anëtare të ESA-s dhe ka mbuluar rreth 20 për qind të kostove totale, të cilat arrijnë afërsisht në 4 miliardë euro.
Pjesa e sipërme e raketës është montuar në Gjermani, ndërsa komponentët kryesorë dhe sistemet e motorëve janë prodhuar dhe testuar gjithashtu në objektet gjermane. /Telegrafi/