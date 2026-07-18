Rafineritë amerikane me fitime historike - asnjëherë nuk janë pasuruar kaq shumë sa tani
Rafineritë amerikane po përjetojnë një periudhë rekord fitimesh, pasi kërkesa ndërkombëtare për karburant amerikan është rritur ndjeshëm.
Tensionet në Lindjen e Mesme dhe kufizimet në furnizimin global kanë bërë që blerësit e huaj të drejtohen gjithnjë e më shumë drejt produkteve të rafinerive amerikane, shkruajnë mediat.
Sipas të dhënave të tregut, marzhet e rafinerive në SHBA janë rritur në nivele historike, pasi eksportet e benzinës, naftës dhe derivateve të tjera kanë arritur nivelet më të larta të regjistruara ndonjëherë. Kjo ka sjellë fitime të mëdha për kompanitë amerikane të përpunimit të naftës.
Një nga faktorët kryesorë është kriza në Lindjen e Mesme, e cila ka ndikuar në tregjet globale të energjisë dhe ka rritur kërkesën për furnizime alternative. Në të njëjtën kohë, kufizimet e eksporteve ruse të disa produkteve energjetike kanë shtuar presionin mbi tregun ndërkombëtar të karburanteve.
Megjithatë, rritja e eksporteve ka edhe pasoja për tregun amerikan. Zvogëlimi i rezervave të brendshme të karburantit ka krijuar shqetësime për rritjen e çmimeve në SHBA, veçanërisht gjatë sezonit të udhëtimeve verore dhe periudhës së korrjeve bujqësore.
Ekspertët vlerësojnë se situata aktuale i ka kthyer rafineritë amerikane në ndër përfituesit më të mëdhenj të krizës energjetike, ndërsa rafineritë në disa rajone të tjera po përballen me vështirësi për shkak të kostove më të larta dhe problemeve me furnizimin.
Kjo periudhë tregon se në tregun global të energjisë, ndryshimet gjeopolitike mund të krijojnë fitime të mëdha për disa vende dhe kompani, ndërsa njëkohësisht rrisin presionin mbi konsumatorët për shkak të çmimeve të karburanteve. /Telegrafi/