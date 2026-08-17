Qofte të buta dhe plot shije: Receta e shpejtë që sjell aromën e Mesdheut në tryezë
Të buta dhe të lëngshme nga brenda, por të skuqura bukur nga jashtë, ato sjellin në tryezë shije tipike mesdhetare pa kërkuar shumë kohë apo përgatitje të ndërlikuar
Ajo që i dallon është kombinimi i mishit të grirë me patate dhe qepë. Patatja ndihmon që masa të mbetet më e butë dhe e lëngshme gjatë gatimit, ndërsa majdanozi i freskët i jep aromë dhe freski.
Qoftet mund të shërbehen me sallatë, patate, perime të pjekura, bukë të freskët ose, për një shije edhe më greke, me salcë tzatziki.
Qofte greke – receta
Përbërësit:
- 500 g mish i grirë
- 1 patate e madhe
- 1 qepë
- 2 lugë gjelle galetë
- 1 vezë
- 1 grusht majdanoz i freskët
- kripë sipas shijes
- piper sipas shijes
- vaj për skuqje
Përgatitja
Qërojeni pataten dhe grijeni në rende. Lëreni disa minuta që të lëshojë lëngun e tepërt.
Ndërkohë, në një enë të madhe vendosni mishin e grirë, qepën e grirë imët, majdanozin, vezën dhe galetën.
Shtrydheni mirë pataten me duar ose kullojeni në një sitë dhe shtojeni te masa me mish. Hidhni kripë dhe piper sipas shijes dhe përziejini mirë të gjithë përbërësit derisa të krijohet një masë homogjene.
Nëse masa duket tepër e lagësht, lëreni të pushojë për disa minuta që galeta të thithë lagështinë.
Formoni qofte të vogla me duar.
Ngrohni vajin në një tigan më të thellë dhe skuqini qoftet në temperaturë mesatare, duke i kthyer nga të gjitha anët, derisa të krijojnë një kore të bukur në ngjyrë të artë-kafe dhe të jenë pjekur plotësisht edhe në brendësi.
Vendosini mbi letër kuzhine për të larguar yndyrën e tepërt.
Shërbejini të ngrohta, me tzatziki dhe feta limoni. Janë të shijshme edhe pasi ftohen, ndaj mund të jenë një zgjidhje praktike edhe për një vakt që merret me vete.
Ju bëfshin mirë, transmeton Telegrafi.