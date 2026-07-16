QMK: Një zjarr aktiv ka në Kërçovë, ndërsa zjarri në fshatin Bajkovë është nën kontroll
Qendra për Menaxhimin e Krizave njoftoi se deri në orën 13:00 të sotme janë regjistruar dy zjarre në sipërfaqe të hapura, njëri prej të cilëve është aktiv, ndërsa tjetri është vënë nën kontroll.
Një zjarr në fushë është aktiv në fshatin Sërbicë në Komunën e Kërçovës, ndërsa nën kontroll është zjarri në fshatin Bajkovë në Komunën e Novo Sellës, i cili ka prekur bimësi të ulët dhe pyje të përziera./Telegrafi/
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