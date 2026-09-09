Gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar gjithsej 34 zjarre në ambiente të hapura, nga të cilat tre janë aktive dhe shtatë janë nën kontroll.

Qendra për Menaxhimin e Krizave informon se zjarret janë aktive midis fshatrave Burinec – Lokov – Selce – Elevci në komunën e Strugës, pranë fshatit Belitsa, lokalitetit Kajorec drejt fshatit Brezicë në komunën e Makedonski Brod dhe fshatit Brest pranë lokalitetit të quajtur Ramno në komunën e Çuçer Sandevë.

Stojançe Angellov dje tha se ende rreziku është i lartë për përhapjen e zjarreve dhe kërkoi që qytetarët të jenë të kujdesshëm.

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