QMK: Janë regjistruar 26 zjarre, gjashtë janë ende aktiv
Gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar gjithsej 34 zjarre në ambiente të hapura, nga të cilat tre janë aktive dhe shtatë janë nën kontroll.
Qendra për Menaxhimin e Krizave informon se zjarret janë aktive midis fshatrave Burinec – Lokov – Selce – Elevci në komunën e Strugës, pranë fshatit Belitsa, lokalitetit Kajorec drejt fshatit Brezicë në komunën e Makedonski Brod dhe fshatit Brest pranë lokalitetit të quajtur Ramno në komunën e Çuçer Sandevë.
Stojançe Angellov dje tha se ende rreziku është i lartë për përhapjen e zjarreve dhe kërkoi që qytetarët të jenë të kujdesshëm.
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