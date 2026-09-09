Moti sot në Maqedoninë e Veriut
Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me diell dhe i ngrohtë me vranësira lokale të pakta deri në mesatare. Pasdite do të ketë kushte për zhvillimin e jostabilitetit të ndjekur nga shira të rrëmbyeshëm, erëra të forta dhe bubullima. Do të fryjë erë e dobët deri në mesatare nga juglindja.
Temperatura minimale do të jetë në intervalin nga 8 deri në 16, ndërsa maksimale do të arrijë nga 29 deri në 35 gradë.
Në Shkup, moti do të jetë me diell dhe i ngrohtë me vranësira të pakta. Pasdite në pjesë të luginës do të ketë kushte për zhvillimin e jostabilitetit të ndjekur nga shira të rrëmbyeshëm, erëra të forta dhe bubullima. Do të fryjë erë e dobët deri në mesatare nga jugu.
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