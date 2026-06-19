Qeveria shfuqizon Bordin e Transparencës
Qeveria ka vendosur të shfuqizojë Bordin e Transparencës për karburantet.
Lajmin e dha ministrja e Ekonomisë, Delina Ibrahimaj, pas mbledhjes së ministrave, shkruan A2.
Bordi i Transparencës u ngrit nga qeveria më 23 mars 2026, pas shtrenjtimit të çmimeve, pas luftës në Lindjen e Mesme.
“Një vendim tjetër shumë i rëndësishëm lidhet me përfundimin e situatës së veçantë në tregun e hidrokarburateve. Sot do të ndërpresim Bordin e Transparencës që prej disa muajsh është në funksion. Çmimi prej dy javësh ka ardhur duke u reduktuar, në bursë ka rënë”, tha Ibrahimaj. (A2 Televizion)
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