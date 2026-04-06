Qani në gjumë pa ndonjë arsye të dukshme? Çfarë do të thotë kjo dhe si ta ndaloni
Qarja në gjumë nuk është dukuri e pazakontë. Nëse jeni zgjuar ndonjëherë me lot në sy ose dikush ju ka thënë se keni qarë gjatë gjumit, kjo mund të jetë konfuze, por në fakt është shumë më e shpeshtë sesa mendoni
Edhe pse kjo dukuri shpesh lidhet me foshnjat, edhe të rriturit mund të përjetojnë qarje në gjumë, sidomos në periudha stresi të shtuar, ëndrrash intensive ose tensioni të brendshëm. Qarja në gjumë mund të jetë mënyra se si organizmi përpunon emocione që nuk janë shprehur gjatë ditës. Sipas Sleep Foundation, truri gjatë gjumit vazhdon të përpunojë përvoja dhe ndjenja, veçanërisht në faza të caktuara të gjumit.
Qarja në gjumë shpesh pasqyron një gjendje të ndërlikuar emocionale. Mund të lidhet me:
• emocione të shtypura
• stres dhe ankth
• ngarkesë emocionale
• gjendje mendore si depresioni
Është e rëndësishme të kuptohet se gjatë gjumit truri nuk i “fik” emocionet. Përkundrazi, në faza të caktuara, veçanërisht gjatë REM sleep, proceset emocionale janë shumë aktive. Kjo është arsyeja pse qarja mund të ndodhë edhe pa kontroll të vetëdijshëm.
Për më tepër, kjo dukuri mund të ndikojë në cilësinë e gjumit dhe, si pasojë, në gjendjen mendore dhe energjinë gjatë ditës.
Shkaqet më të zakonshme të qarjes në gjumë
Qarja në gjumë mund të jetë rezultat i një kombinimi faktorësh emocionalë dhe fizikë. Shkaqet më të shpeshta përfshijnë:
• stres dhe ankth
• depresion
• çrregullim ankthi i përgjithësuar
• emocione të pashprehura, trauma ose ngarkesë emocionale
• makthe dhe ëndrra intensive
• fazën REM me aktivitet të lartë të ëndrrave
• ndryshime në terapi ose barna
• çrregullime të sjelljes gjatë gjumit
• sulme paniku gjatë natës
Në disa raste, kjo mund të lidhet edhe me mungesën e gjumit cilësor, orare të çrregullta ose përdorimin e pajisjeve elektronike para gjumit, që ndikojnë në ritmin natyror të trupit, transmeton Telegrafi.
Si ta ndaloni qarjen në gjumë (5 këshilla efektive)
Zgjidhja kërkon një qasje të plotë, që përfshin zakone të shëndetshme dhe kujdes për gjendjen emocionale.
- Qetësoni trupin dhe mendjen
Teknika si frymëmarrja e thellë, relaksimi progresiv i muskujve dhe ushtrimet e lehta para gjumit ndihmojnë trupin të qetësohet.
- Praktikoni vëmendjen e ndërgjegjshme
Meditimi dhe përqendrimi në frymëmarrje mund të reduktojnë mbingarkesën mendore dhe të përmirësojnë cilësinë e gjumit.
- Menaxhoni stresin gjatë ditës
Aktivitetet fizike, shëtitjet në natyrë dhe ndarja e shqetësimeve me persona të besuar ndihmojnë në uljen e stresit.
- Krijoni një rutinë qetësuese para gjumit
Një dush i ngrohtë, leximi i një libri, shmangia e ekranit dhe një ambient i qetë mund të ndikojnë ndjeshëm në gjumë më cilësor.
- Kërkoni ndihmë profesionale nëse problemi vazhdon
Nëse zgjoheni shpesh duke qarë ose të shqetësuar, është e rëndësishme të konsultoheni me mjek ose psikolog. Sipas Cleveland Clinic, simptomat e përsëritura gjatë gjumit mund të jenë tregues i gjendjeve që kërkojnë vlerësim profesional.
Qarja në gjumë nuk është shenjë dobësie, por një sinjal se mendja dhe trupi po përpunojnë diçka më të thellë. Duke i kushtuar vëmendje këtij sinjali dhe duke ndërtuar zakone të shëndetshme, mund të përmirësoni jo vetëm gjumin, por edhe mirëqenien tuaj të përgjithshme. /Telegrafi/