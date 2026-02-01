Putini sulmoi Ukrainën vetëm disa orë pasi Trump tha se presidenti rus i kishte premtuar të mos e bënte
Vetëm disa orë pasi presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se Vladimir Putin i Rusisë kishte rënë dakord të ndalonte sulmet ndaj Ukrainës për shkak të motit të ftohtë atje, diktatori rus lëshoi një rrebesh me më shumë se 100 dronë dhe një raketë balistike mbi fqinjin që ai ende po përpiqet ta marrë me forcë.
Një shofer autobusi urban u vra dhe pesë civilë u plagosën në Kherson të premten, sipas mediave lokale, ndërsa presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky raportoi sulme të vazhdueshme kundër banorëve gjetkë.
"Sulmet me dronë ndaj ndërtesave të zakonshme banimi në qytete gjithashtu vazhdojnë. Një raketë balistike u përdor kundër rajonit të Kharkiv - depot e prodhimit civil u dëmtuan, përfshirë ato të një kompanie amerikane", shkroi Zelensky në një postim në mediat sociale, me sa duket duke iu referuar një objekti në pronësi të gjigantit të duhanit Philip Morris.
Një total prej 111 dronësh me rreze të gjatë veprimi dhe një raketë balistike u lëshuan në Ukrainë të premten, sipas Institutit për Studimin e Luftës, një grup i pavarur që ndjek sulmet e Rusisë.
Të enjten pasdite, Trump ishte mburrur se si ndërhyrja e tij personale po i ndihmonte ukrainasit ndërsa ata luftonin me një valë të ftohtë të hidhur që po dërgonte temperaturat atje nën zero gradë gjatë natës.
“Ata thanë se nuk kishin përjetuar kurrë një të ftohtë të tillë, dhe unë personalisht i kërkova presidentit Putin të mos qëllonte në Kiev dhe qytete të ndryshme për një javë dhe ai pranoi ta bënte këtë. Dhe duhet t'ju them, ishte shumë bukur...".
Ndërsa të premten, as në mediat sociale dhe as gjatë një seance me gazetarët në Zyrën Ovale, ai nuk ofroi ndonjë shpjegim pse Putini nuk po e respekton premtimin e tij të supozuar.
Në vend të kësaj, zyrtarët ukrainas dhe rusë ofruan shpjegime të ndryshme për atë që ranë dakord në bisedimet trepalëshe në Abu Dhabi fundjavën e kaluar.
Zelensky tha se marrëveshja ishte për të dy vendet që të mos sulmonin infrastrukturën energjetike të njëri-tjetrit.
"Ukraina është gati të pasqyrojë përmbajtjen, dhe sot ne nuk sulmuam energjinë ruse", shkroi ai në një postim të së premtes pasdite.
Këto sulme vijnë edhe pse zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, u tha gazetarëve se Putini kishte rënë dakord të mos e sulmonte konkretisht Kievin, sipas Moscow Times.
“Mund të them se presidenti Trump i bëri një kërkesë personale presidentit Putin që të përmbahej nga sulmet ndaj Kievit për një javë, deri më 1 shkurt, si një mënyrë për të krijuar kushte më mikpritëse për negociata”. /Telegrafi/