Pula hyn në Guinness si më e vjetra në botë
Pula shtëpiake e një banoreje të Maine u emërua zyrtarisht si më e vjetra e specieve të saj në botë në moshën 15 vjeç e 100 ditë.
Frank Turek solli pulën Gertie, të racës Golden Sebright, në pronën e tij në Portland kur ajo ishte një zog, në vitin 2010.
Turek njoftoi se Gertie filloi të verbohej disa vjet më parë dhe ai e zhvendosi atë në një kafaz privat në vitin 2024 për ta mbrojtur nga përballjet me pula më të reja.
"Ajo duket shumë e kënaqur me jetën e saj të re vetëm në shtëpi”, tha Turek.
Gertie fitoi Rekordin Botëror Guinness për pulën më të vjetër kur mosha e saj u verifikua në 15 vjeç e 100 ditë. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate