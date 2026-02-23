Finalja e madhe e Big Brother VIP Kosova 4 do të mbahet të premten (27 shkurt).

Pesë finalistët e këtij edicioni janë: Ludo Lee, Elijona Binakaj, Londrim Mekaj, Klodian Mihaj dhe Hygerta Sako.

Këta janë në garë për çmimin e madh që në fillim ka qenë 200 mijë euro, por që është zbritur shkak i situatave në shtëpi.

Foto: Instagram

Së fundmi në faqen e Big Brother Kosova në Instagram doli klipi zyrtar i finalistëve.

Aty u bë e ditur se finalja e madhe do të nis nga ora 21:00 dhe se priten shumë surpriza.

Foto: Instagram

Mbetet për t'u parë se kush nga ta do të rrëmbej çmimin e madh e do të shpallet fitues.

Edicionet e kaluara fitues kanë qenë: Stresi, Lumbardh Salihu dhe Drilon Rama. /Telegrafi/

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Foto: Instagram


YjetMagazina