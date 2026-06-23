Publikohen çmimet e derivateve, nafta sot më lirë
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit (MINTI) ka publikuar çmimet maksimale të lejuara të derivateve të naftës për datën 23 qershor 2026.
Referuar vendimit të MINTI-it, sot çmimi i naftës është 1.38 euro për litër, një cent më lirë se të hënën.
Çmimi i benzinës sot është njëjtë me të hënën, 1.33 euro për litër.
Ndërkaq, gazi sot është 0.67 euro për litër.
Ndryshe, çmimet e derivateve hyjnë në fuqi në ora 10:00 dhe vlejnë 24 orë. /Telegrafi/
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