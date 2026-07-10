Pse Trump po refuzon të nënshkruajë ligjin për strehimin?
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka deklaruar se nuk do ta nënshkruajë një ligj për strehimin (Housing Bill), i cili është miratuar nga Kongresi amerikan dhe i është dërguar Shtëpisë së Bardhë, si mënyrë presioni ndaj Senatit që të miratojë një tjetër projektligj të mbështetur nga republikanët.
Lideri amerikan tha se refuzimi i tij lidhet me mosmiratimin e “Save America Act”, një nismë që, sipas tij, do të forconte rregullat për votim në zgjedhjet amerikane.
Ai kërkon që votuesit të paraqesin dokument identifikimi me fotografi, dëshmi të shtetësisë amerikane dhe të kufizohen votat me postë, me përjashtime për ushtarakët, personat me aftësi të kufizuara, të sëmurët dhe ata që udhëtojnë.
Trump e ka kritikuar ashpër Senatin për mosmiratimin e këtij ligji, duke thënë se ai gëzon mbështetje të madhe mes republikanëve dhe se bllokimi i tij përbën një kërcënim për procesin zgjedhor.
Ai gjithashtu ka kërkuar heqjen e rregullit të filibuster-it në Senat, një procedurë që lejon bllokimin e votimeve pa një shumicë të veçantë.
Çfarë është “Housing Bill”?
“Housing Bill” është një projektligj që lidhet me politikat e strehimit në SHBA. Ligje të tilla zakonisht përfshijnë masa për të rritur mundësinë e blerjes ose marrjes me qira të banesave, financimin e programeve të strehimit, ndihmën për familjet me të ardhura të ulëta dhe përmirësimin e tregut të banesave.
Në këtë rast, Trump nuk ka kundërshtuar domosdoshmërisht përmbajtjen e ligjit për strehimin, por po e përdor nënshkrimin e tij si mjet politik presioni ndaj Kongresit për çështjen e reformës zgjedhore.
Përplasja mes presidentit dhe demokratëve lidhet edhe me debatin e gjatë në SHBA për rregullat e votimit. Republikanët argumentojnë se kërkesat për identifikim dhe kontroll më të rreptë rrisin besimin në zgjedhje, ndërsa demokratët kundërshtojnë masa që, sipas tyre, mund ta vështirësojnë pjesëmarrjen e disa grupeve të votuesve. /Telegrafi/