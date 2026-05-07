Pse Nuno Mendes nuk u ndëshkua me karton të kuq – shpjegohet arsyeja
Nuno Mendes i shpëtoi mezi kartonit të dytë të verdhë të mërkurën gjatë ndeshjes së dytë gjysmëfinale të Ligës së Kampionëve midis PSG-së dhe Bayern Munich.
Megjithatë, gjyqtari kishte fishkëllyer për një tjetër prekje me dorë
Nuno Mendes pati një situatë të vështirë të mërkurën në ndeshjen e dytë gjysmëfinale të Ligës së Kampionëve të PSG-së kundër Bayern Munich
I ndëshkuar më herët gjatë ndeshjes, mbrojtësi portugez mund të kishte marrë kartonin e dytë të verdhë para gjysmë ore (minutës së 29-të) për një prekje të qartë me dorë në një ndërhyrje me Konrad Laimer.
This is what Konrad Laimer was penalised for in the build-up to the ball hitting Nuno Mendes' arm. pic.twitter.com/o9h7s5IolT
— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 6, 2026
Por gjyqtari Joao Pinheiro, për habinë e të gjithëve, nuk e penalizoi lojtarin parizien.
Duke preferuar të tregonte zemërimin e stolit të Munichut, transmetimi gjerman nuk e tregoi fillimin e lojës. Megjithatë, pas rishikimit, pamjet janë të qarta.
Gjyqtari mori vendimin e duhur. Vetë Laimer e kishte prekur topin me dorë më parë. Kjo është arsyeja pse posedimi i topit iu dha PSG-së./Telegrafi/