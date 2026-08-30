Pse ndihemi keq sapo mbarojnë pushimet? Kjo gjendje është më e zakonshme nga sa mendoni
Nga mungesa e motivimit te lodhja dhe nervozizmi, rikthimi në rutinë mund të prekë humorin për disa ditë
Pushimet kanë përfunduar, valixhet janë zbrazur, fotografitë kanë mbetur në telefon, ndërsa mëngjesin tjetër na presin alarmi, puna, trafiku dhe detyrimet. Në vend që të kthehemi të çlodhur dhe plot energji, mund të ndiejmë mungesë vullneti, nervozizëm, lodhje dhe trishtim të pashpjegueshëm.
Ndonjëherë kthimi në përditshmëri na duket më i vështirë se periudha para pushimeve.
Pse kthimi nga pushimet na rëndon kaq shumë?
Kjo rënie e humorit pas pushimeve shpesh quhet në mënyrë joformale “depresion pas pushimeve” ose post-vacation blues. Nuk bëhet fjalë për një diagnozë të veçantë psikiatrike, por ndjesia është reale dhe për shumë njerëz duhen disa ditë për t’u përshtatur sërish me ritmin e zakonshëm.
Gjatë pushimeve ndryshon pothuajse e gjithë rutina: zgjohemi më vonë, kalojmë më shumë kohë jashtë, udhëtojmë, shoqërohemi dhe përkohësisht lirohemi nga shumë detyrime.
Më pas, pothuajse brenda natës, rikthehemi te afatet, email-et, trafiku, punët e shtëpisë dhe zgjimi i hershëm. Pikërisht ky kontrast mund të shkaktojë pakënaqësi dhe rënie të motivimit.
Si shfaqet “depresioni pas pushimeve”?
Te disa persona është vetëm një humor i keq ditën e parë të punës, ndërsa të tjerëve u duhet më shumë kohë për t’u rikthyer në ritëm.
Mund të shfaqen:
- mungesë vullneti dhe motivimi
- trishtim ose ndjenjë zbrazëtie
- nervozizëm
- vështirësi në përqendrim
- lodhje dhe përgjumje
- çrregullim i ritmit të gjumit
- ndjenjë mbingarkese
- nostalgji për vendin dhe njerëzit e pushimeve
- dëshirë e fortë për t’u “larguar” sërish nga përditshmëria.
Zakonisht këto shqetësime janë kalimtare dhe zbuten me rikthimin e rutinës, transmeton Telegrafi.
A është kthimi të dielën në mbrëmje ide e keqe?
Shumë njerëz kthehen nga udhëtimi të dielën në mbrëmje dhe vetëm disa orë më vonë duhet të zgjohen për punë. Kur është e mundur, mund të ndihmojë të lini të paktën një ditë ndërmjet kthimit nga pushimet dhe rikthimit në punë.
Ajo ditë mund të shërbejë për shpaketimin, furnizimin me ushqime, rikthimin e ritmit të gjumit dhe pak kohë të qetë në shtëpi.
Mos u përpiqni t’i bëni të gjitha ditën e parë
Një nga gabimet më të zakonshme është përpjekja për t’iu përgjigjur menjëherë çdo email-i, përfunduar të gjitha detyrat e grumbulluara dhe kthyer shtëpinë në rregull të përsosur.
Më mirë është të përcaktoni prioritetet dhe t’u riktheheni detyrimeve gradualisht. Gjumi i rregullt, aktiviteti fizik, qëndrimi jashtë dhe kontakti me njerëz të afërt mund të ndihmojnë në rivendosjen e ekuilibrit.
Edhe aktivitetet e këndshme nuk duhet të mbeten vetëm pjesë e pushimeve. Shëtitjet, natyra, darka me miqtë apo disa orë pa telefon mund të jenë pjesë e javës së zakonshme.
Ndoshta problemi nuk është vetëm fundi i pushimeve
Nëse vetëm mendimi për punën shkakton shqetësim të fortë, nëse lodhja rikthehet sapo hyni në ambientin e punës ose gjatë gjithë vitit jetoni duke pritur pushimet e ardhshme, ia vlen të mendoni se çfarë ju rëndon në përditshmëri.
Shkaku mund të jetë stresi kronik, mbingarkesa, pakënaqësia me punën ose mungesa e ekuilibrit mes jetës profesionale dhe private.
“Depresioni pas pushimeve” nuk duhet ngatërruar me depresionin klinik. Nëse trishtimi, humbja e interesimit, lodhja e theksuar ose problemet me gjumin zgjasin me javë, përkeqësohen ose ndikojnë dukshëm në funksionimin e përditshëm, duhet kërkuar ndihmë profesionale. /Telegrafi/