Pse mbrojtja e Alvaro Arbeloas ndaj Vinicius Junior mund të ketë pasoja të paqëllimshme?
Trajneri i Real Madridit, Alvaro Arbeloa, deklaroi me vendosmëri se Jude Bellingham, Vinicius Junior dhe Federico Valverde gëzojnë “besimin e plotë” të tij, pavarësisht kritikave të forta që kanë rënë mbi këta tre lojtarë javët e fundit.
Treshja e yjeve nuk arriti të ketë ndikim në humbjen zhgënjyese 4–2 ndaj Benficas në Ligën e Kampionëve, një rezultat që rriti edhe më shumë presionin dhe vëmendjen mbi individët në dhomat e zhveshjes së Real Madridit. As Kylian Mbappe dhe Thibaut Courtois nuk i shpëtuan kritikave, pavarësisht se bënë gjithçka për ta mbajtur skuadrën në lojë.
Pas mbrëmjes zhgënjyese në Lisbonë, në kryeqytetin spanjoll nisën të qarkullojnë zëra për rotacione në formacion apo edhe për uljen në stol të disa emrave të mëdhenj. Megjithatë, Arbeloa i hodhi poshtë këto ide pa hezitim.
“E kuptoj debatin në futboll. Por unë gjithmonë dua t’i kem lojtarët më të mirë në fushë. Sa më shumë minuta të luajnë për mua, në dispozicion të ekipit, aq më mirë. Këta janë lojtarë që mund ta vendosin një ndeshje në çdo moment. Do të ketë njerëz që nuk janë tifozë të Madridit dhe që nuk i duan ata në fushë. Imagjinoj se tifozët e Real Madridit duan që lojtarët e tyre më të mirë të jenë gjithmonë të gatshëm dhe në fushë”.
“Pesë lojtarët që përmendët janë futbollistë që, në nivel botëror, mund të jenë në top 10. Ata kanë besimin tim të plotë. Nuk është besimi im ai që i vendos në fushë, por paraqitjet e tyre”, përfundoi Arbeloa.
Një nga pikat më të forta të Arbeloas si trajner i ri i Real Madridit është mbështetja e hapur që ai u jep çdo lojtari me fanellën e bardhë. Spanjolli e ka bërë prioritet të rikthejë besimin te një skuadër që po vuante dhe rezultatet u panë pothuajse menjëherë.
Pas një debutimi ku një formacion i rotuar nuk arriti të mposhtte Albaceten e kategorisë së dytë, lojtarët kryesorë u rikthyen në ekip dhe Real Madridi regjistroi tri fitore radhazi. Gjatë kësaj serie, “Los Blancos” shënuan 10 gola dhe pësuan vetëm një.
Gjigantët spanjollë dukeshin sikur kishin rifituar vetëbesimin, veçanërisht Vinicius Jr, marrëdhënia e tensionuar e të cilit me Xabi Alonson kishte ndikuar jo vetëm gjysmën e parë të sezonit të tij, por edhe gjithë ekipin. Megjithatë, një humbje e rëndë e riktheu Real Madridin me këmbë në tokë.
Kritikat ndaj emrave të mëdhenj të klubit nuk janë pa bazë, sidomos për brazilianin, i cili ka vetëm dy gola në 22 paraqitjet e fundit. Pikëpyetje ka edhe për rolin e Valverdes në skuadër, veçanërisht pasi Trent Alexander-Arnold të rikthehet në krahun e djathtë; uruguaiani u shfaq dukshëm i dobët pas rikthimit në mesfushë në finalen e Superkupës së Spanjës.
Mbështetja publike dhe private ndaj lojtarëve ndihmon në rikthimin e unitetit në një dhomë zhveshjeje të përçarë, por nuk i shërben yjeve që po zhgënjejnë në fushë. Real Madridit i duhet një ndjenjë më e fortë përgjegjësie nëse synon të arrijë potencialin maksimal dhe të rifitojë mbështetjen e plotë të tifozëve.
Përveç vështirësive në fushë dhe përplasjes publike me Alonson, negociatat e ngecura për rinovimin e kontratës së Vinicius Jr kanë hedhur hije mbi sezonin 2025–26. Sulmuesi i krahut nisi bisedimet për zgjatjen e kontratës, e cila skadon në qershor 2027, që në janar të vitit të kaluar, por përparimi ka qenë minimal.
Vinicius Jr i është përkushtuar së ardhmes së tij Real Madridit — por me çfarë kostoje?
Mendohet se Vinicius Jr po kërkon një pagë historike prej 30 milionë eurosh në sezon, një shifër që klubi më herët nuk ishte i gatshëm ta pranonte. Megjithatë, tensionet në negociata dhe fishkëllimat e forta nga tifozët e Real Madridit nuk e kanë lëkundur besnikërinë e 25-vjeçarit ndaj klubit.
“Dua të qëndroj këtu për një kohë shumë të gjatë. Flitet shumë edhe për rinovimin e kontratës sime, sepse më ka mbetur edhe një vit. Ne jemi shumë të qetë për këtë çështje. Unë i besoj Florentino Perezit dhe ai më beson mua. Kemi një marrëdhënie shumë të mirë dhe gjithçka do ta zgjidhim në momentin e duhur. Nuk kemi asnjë nxitim”, deklaroi Vinicius Jr pas fitores 6–1 ndaj Monacos.
Megjithatë, me çdo paraqitje ku numri 7 nuk bind, kërkesat e tij financiare duken gjithnjë e më të vështira për t’u justifikuar, sidomos nëse do të thotë të paguhet më shumë se Mbappe, i cili pothuajse i vetëm mban peshën e golave të skuadrës.
Nëse Vinicius Jr nuk arrin të rikthehet në formë në katër muajt e ardhshëm, ai mund ta gjejë veten me shumë pak leverdi në bisedimet për kontratën me Real Madridin, pavarësisht se sa shpesh Arbeloa e lavdëron publikisht./Telegrafi