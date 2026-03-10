Pse duhet të vendosni vaj në flokë para larjes: Sekreti i grave të Azisë për flokë të fortë dhe me shkëlqim
Ky ritual i lashtë, i përdorur sidomos në Indi, Kinë dhe Japoni, ndihmon në ushqimin e flokëve, stimulimin e rritjes dhe mbrojtjen nga dëmtimet
Vendosja e vajit në flokë para larjes është një nga sekretet më të njohura të kujdesit për flokët që përdoret prej shekujsh në Azi. Ky ritual, i njohur sidomos në Indi, Kinë, Japoni dhe Kore, konsiderohet një nga arsyet pse shumë gra në këto vende kanë flokë të gjatë, të fortë dhe me shkëlqim.
Flokët e gjatë janë burim krenarie për shumë gra në këto kultura, prandaj ato kujdesen me shumë përkushtim për t’i mbrojtur nga dëmtimet që mund të shkaktohen nga nxehtësia, uji i fortë ose mjetet për stilim.
Në traditën ajurvedike të bukurisë, një nga praktikat më të zakonshme është përdorimi i vajit në lëkurën e kokës si trajtim javor para larjes së flokëve.
Në Indi, ku ka lindur mjekësia ajurvedike, gratë më të moshuara shpesh kujdesen për shëndetin e flokëve të vajzave dhe mbesave të tyre. Ato kalojnë kohë së bashku duke aplikuar vaj në flokë, duke masazhuar lëkurën e kokës dhe duke ndihmuar në larjen e flokëve. Ky ritual është një mënyrë për të forcuar lidhjet familjare, por edhe për të ruajtur bukurinë dhe shëndetin e flokëve.
Ashtu si përdoren kremrat hidratues për trupin dhe fytyrën, edhe flokët kanë nevojë për kujdes shtesë, sepse janë vazhdimisht të ekspozuar ndaj faktorëve të jashtëm.
Vaji për flokë nuk ndikon vetëm në dendësinë e tyre, por edhe në cilësinë e përgjithshme. Pas përdorimit të vajit, flokët bëhen më të ushqyer, më të shndritshëm dhe më të lehtë për t’u stiluar. Masazhi i lëkurës së kokës dhe krehja ndihmojnë gjithashtu në stimulimin e folikulave të flokëve dhe në relaksimin e skalpit.
Në treg ekzistojnë shumë lloje vajrash për flokë, por jo të gjitha janë të përshtatshme për çdo tip flokësh, transmeton Telegrafi.
Vaji i ricinit
Një nga vajrat më të njohur është vaji i ricinit. Ai përdoret prej mijëra vitesh për të reduktuar inflamacionin në lëkurën e kokës dhe për të nxitur rritjen e flokëve.
Vaji i amlas
Një tjetër vaj shumë i përdorur për masazh të skalpit është vaji i amlas, i cili mund të gjendet në dyqanet e produkteve bimore. Ky vaj është i pasur me vitaminë C dhe, përveçse stimulon rritjen e flokëve, ndihmon edhe në trajtimin e skalpit të thatë dhe që kruhet.
Përveç këtyre, mund të përdoren edhe vajra ajurvedike, të cilat zakonisht bazohen në vaj susami ose vaj kokosi të kombinuar me ekstrakte bimore.
Si të përdorni vajin
• Ngrohni disa pika vaj në pëllëmbë dhe aplikojeni në majën e kokës, në flokë plotësisht të thatë.
• Masazhoni butësisht lëkurën e kokës për disa minuta dhe përdorni vajin e mbetur për të hidratuar majat e flokëve.
• Për rezultate më të mira, lëreni vajin gjatë natës dhe shpëlajeni në mëngjes.
• Ditën tjetër përdorni shampon dhe balsamin tuaj të zakonshëm dhe stilojini flokët si zakonisht.
• Përsëriteni këtë trajtim një herë në javë dhe do të vini re se flokët bëhen më të fortë, më të shëndetshëm dhe rënia e tyre zvogëlohet.
• Gjatë aplikimit mund të përdorni edhe një furçë speciale për masazh të skalpit, por pa ushtruar presion të madh për të mos irrituar lëkurën e kokës.
/Telegrafi/