Protestë para Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Hapësinor, aktivistët kërkojnë kushte më të rrepta për lejen e re të "Usjes"
Aktivistët mjedisorë nga iniciativa qytetare "Stop për Usjen", së bashku me qytetarët, mbajtën sonte protestë para Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, duke kërkuar që të zbatohen standardet evropiane mjedisore kur të vendoset për rinovimin e lejes së integruar A të Fabrikës së Çimentos "Usje".
Pjesëmarrësit në protestë, të cilët më parë kanë organizuar tubime për shkak të ndotjes së ajrit, thanë se shëndeti i qytetarëve duhet të ketë përparësi mbi interesat ekonomike. Ata mbanin pankarta me mesazhet "Jo për një leje të re sipas rregullave të vjetra", "Shëndeti para fitimit" dhe "Shkupi për njerëzit, jo për industrinë".
Kërkesa për rinovimin e lejes u publikua më 22 maj në faqen e internetit të Ministrisë dhe iu dorëzua Komunës së Kisella Vodës dhe Bashkisë së Shkupit. Pas publikimit të saj, filloi një periudhë njëmujore gjatë së cilës qytetarët dhe institucionet mund të inspektonin dhe të dorëzonin komente.
Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Fizik, Muamet Hoxha, deklaroi së fundmi se afati për dorëzimin e komenteve zgjat deri më 22 qershor, dhe një seancë publike dëgjimore për rastin është planifikuar për javën e parë të korrikut.
Sipas tij, megjithëse procedura zhvillohet sipas legjislacionit aktual, leja do të harmonizohet me Ligjin e ri për kontrollin e emetimeve industriale, i cili parashikon standarde dukshëm më të rrepta mjedisore dhe duhet të fillojë të zbatohet nga shtatori i vitit të ardhshëm.
Hoxha tregoi se të gjithë operatorët që mbajnë leje të integruara A do të duhet të përmbushin kriteret e reja të mbrojtjes së mjedisit në të ardhmen, ndërsa pas vitit 2027, do të pasojë rishikim i të gjitha lejeve ekzistuese.
Ministria po punon gjithashtu për krijimin e një regjistri të objekteve industriale me leje të integruara A. Sipas njoftimeve, kompanitë do të jenë të detyruara të paraqesin rregullisht të dhëna matjeje, të cilat do të publikohen publikisht në faqen e internetit të Ministrisë.