Protesta në Çakorr përmes fotografive
Sot banorë dhe aktivistë nga Peja, Plava dhe Gucia kanë mbajtur një protestë, me kërkesën kryesore funksionalizimin e rrugës dhe hapjen e pikës kufitare në Çakorr, që do të lidhte më lehtë Kosovën me Malin e Zi.
Tubimi është mbajtur me sloganin “Mjaft me izolim!” dhe është zhvilluar në zonën Kutllovë– Kuçishtë, në malin e Çakorrit.
Njëri nga iniciatorët e protestës, Muhamet Nikqi ka thënë se protestat do të vazhdojnë deri në hapjen e pikës kufitare dhe funksionalizimin e rrugës.
Telegrafi ishte në vendin e ngjarjes dhe ju sjell fotografi nga atje.
