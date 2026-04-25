Sot banorë dhe aktivistë nga Peja, Plava dhe Gucia kanë mbajtur një protestë, me kërkesën kryesore funksionalizimin e rrugës dhe hapjen e pikës kufitare në Çakorr, që do të lidhte më lehtë Kosovën me Malin e Zi.

Tubimi është mbajtur me sloganin “Mjaft me izolim!” dhe është zhvilluar në zonën Kutllovë– Kuçishtë, në malin e Çakorrit.

Protesta në Çakorr, Nikqi: Do të vazhdojmë me protesta e peticione deri në hapjen e pikës kufitare

Njëri nga iniciatorët e protestës, Muhamet Nikqi ka thënë se protestat do të vazhdojnë deri në hapjen e pikës kufitare dhe funksionalizimin e rrugës.

Telegrafi ishte në vendin e ngjarjes dhe ju sjell fotografi nga atje.


