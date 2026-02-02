Protesta e Cristiano Ronaldos thuhet se ndalon Benzeman dhe transferimet e tjera në Arabinë Saudite
Mungesa e Cristiano Ronaldos në ndeshjen e Al-Nassr kundër Al-Riyadh mund të ketë pasoja shumë më të mëdha sesa thjesht mungesa në një takim kampionati.
Sipas gazetarit Yagiz Sabuncuoglu, sulmuesi 40-vjeçar portugez po ndërhyn aktivisht në çështjet e transferimeve, përfshirë edhe lëvizjen e bujshme të Karim Benzemas drejt Al-Hilal.
Ronaldo, i cili nuk raportohet të jetë i lënduar, thuhet se po proteston kundër Fondit Publik të Investimeve të Arabisë Saudite (PIF), që zotëron Al-Nassr, për shkak të aktivitetit të kufizuar të klubit gjatë afatit kalimtar të dimrit.
Ndërhyrja e tij ka vonuar transferimin e Benzemas te Al-Hilal dhe gjithashtu ka ndikuar në marrëveshje të tjera të rëndësishme. Mesfushori francez N’Golo Kante ende nuk e ka përfunduar transferimin e tij te Fenerbahçe, ndërsa sulmuesi maroken Youssef En-Nesyri nuk mund t’i bashkohet Al-Ittihad.
Edhe pse klubet e përfshira i kanë finalizuar marrëveshjet dhe i kanë dorëzuar dokumentet në Ligën Profesioniste Saudite, regjistrimet dhe zyrtarizimet mbeten pezull në pritje të miratimit përfundimtar.
Ndërkohë, merkatoja dimërore e Al-Nassr ka qenë minimale. Klubi ka nënshkruar vetëm me mesfushorin 21-vjeçar irakian Haydeer Abdulkareem nga Al-Zawraa dhe ka huazuar anësorin brazilian Wesley Gassova te Real Sociedad.
Në kontrast, Al-Hilal, nën drejtimin e Simone Inzaghi, ka qenë shumë aktiv në merkato, duke afruar pesë përforcime, përfshirë edhe Benzeman, dhe aktualisht kryeson ligën me tri pikë avantazh ndaj Al-Nassr pas 18 ndeshjeve. /Telegrafi/